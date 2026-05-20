زلزال في عالم الأزياء.. اتهام نجل مؤسس “مانغو” بقتل والده

دبي - فريق التحرير: ​شهدت قضية مصرع رجل الأعمال والملياردير إسحاق أنديك، مؤسس علامة الأزياء العالمية مانغو، تحولاً دراماتيكياً بعد مرور نحو عام ونصف على وفاته، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في إقليم كتالونيا الإسباني القبض على نجله جوناثان للتحقيق معه بتهمة الضلوع في مقتل والده ودفعه من علو مرتفع.

​وتعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية عام ٢٠٢٤، حين فارق الملياردير الراحل الحياة إثر سقوطه من جرف صخري شاهق يتراوح ارتفاعه بين ١٠٠ و١٥٠ متراً في جبال مونتسيرات المحيطة بمدينة برشلونة، وذلك أثناء جولة تنزه كان يقوم بها برفقة ابنه جوناثان، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة.

​وفي حين سُجلت القضية في البداية كحادث سقوط عرضي بناءً على بلاغ الابن، الذي ادعى أنه كان يسير في المقدمة ولم يشهد لحظة السقوط بل سمع صوت الارتطام فقط، قادت التحقيقات الموسعة التي أُعيد فتحها في ربيع عام ٢٠٢٥ إلى تغيير مسار القضية بالكامل، بعد العثور على قرائن تدعم فرضية القتل العمد.

​وجاء قرار التوقيف والمثول أمام القضاء لتمديد الحبس الاحتياطي بعد رصد الأجهزة الجنائية عدة تناقضات وتضارب في الروايات التي قدمها الابن، والتي لم تتطابق مع المحاكاة الفنية والتحقيقات الميدانية التي أُجريت في موقع السقوط بالقرب من كهوف سالنيترا. كما عززت شهادات مقربين من العائلة، لا سيما شريكة حياة الضحية، الشكوك حول وجود خلافات وتوترات مكتومة في العلاقة التي جمعت الأب بابنه.

​وتضع هذه التطورات مستقبل القيادة في واحدة من كبرى شركات الأزياء الإسبانية على المحك، رغم صدور تصريحات باسم العائلة تؤكد ثقتها الكاملة في براءة الابن.

​يُذكر أن الراحل إسحاق أنديك، التركي المولد والمنحدر من أصول إسبانية، نجح في تحويل تجارة ملابس بسيطة إلى إمبراطورية عالمية، حيث تُقدّر ثروته بنحو ٤.٥ مليار يورو، وفقاً لبيانات مجلة فوربس الاقتصادية.