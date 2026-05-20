السرطان يسرق حلم الأمومة.. كايلي مينوغ تكشف معركتها الثانية بعد سنوات من الصمت

دبي - فريق التحرير: أخفت الفنانة كايلي مينوغ معركتها الثانية مع مرض السرطان، كاشفة لأول مرة أنها احتفظت بتشخيصها الصادم عام ٢٠٢١ لنفسها، في وقت كانت تعيش فيه عودة فنية قوية إلى الساحة.

وفي الحلقة الثالثة من وثائقيها الجديد على نتفليكس بعنوان “KYLIE”، أوضحت مينوغ، البالغة من العمر سبعة وخمسين عاماً، أنها كانت تمر بحالة نفسية صعبة للغاية خلال فترة المرض، وصلت بها إلى حد أنها “لم تكن ترغب في مغادرة المنزل”، ووصفت نفسها بأنها كانت “شبه إنسانة” خلال تلك المرحلة.

وأضافت النجمة الأسترالية أنها حاولت اختيار التوقيت المناسب لإعلان إصابتها بسرطان الثدي للمرة الثانية، لكنها لم تتمكن من ذلك، ما دفعها لإبقاء الأمر سراً عن الجمهور لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن التشخيص تم خلال فحص روتيني.

وتطرقت “مينوغ” أيضاً إلى رحلتها مع العلاج، كاشفة أنها أجّلت بدء العلاج الكيميائي لفترة قصيرة من أجل الخضوع لمحاولات متكررة من التلقيح الصناعي (IVF) أملاً في إنجاب طفل، قبل أن تخوض رحلة العلاج لاحقاً، وهو قرار وصفته بأنه كان “مخيفاً جداً” في تلك المرحلة.

كما تحدثت عن أغنيتها “Story” من ألبومها “Tension”، موضحة أنها كانت تعبيراً مباشراً عن تجربتها مع المرض، فيما أكدت أنها اليوم بصحة جيدة، معربة عن امتنانها لاكتشاف المرض مبكراً وداعية الجمهور إلى إجراء الفحوصات الدورية.

يُذكر أن كايلي مينوغ كانت قد خاضت معركتها الأولى مع سرطان الثدي عام ٢٠٠٥، واضطرت حينها إلى إلغاء جولة غنائية كبرى وخضوعها للعلاج الكيميائي والإشعاعي في باريس، وسط دعم عائلتها وشريكها آنذاك.

وفي الوثائقي، كشفت شقيقتها داني مينوغ عن الجانب الإنساني من التجربة، مشيرة إلى أن كايلي كانت دائماً تحلم بالأمومة، وهو ما جعل تجربتها مع المرض أكثر إيلاماً على المستوى الشخصي.