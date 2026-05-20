كندة علوش وعمرو يوسف حديث الجمهور بعد ظهور لافت

دبي - فريق التحرير: خطفت الممثلة السورية كندة علوش الأنظار بإطلالة أنيقة وجذابة خلال حضورها حفل مسابقة “الراوي”، برفقة زوجها الممثل عمرو يوسف، في ظهور رومانسي مميز حظي بتفاعل واسع من الجمهور.

وبهذه المناسبة، شاركت كندة متابعيها عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في “إنستغرام” مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي توثّق تواجدهما معاً في الحفل، حيث ظهر الثنائي بكامل أناقتهما باللون الأسود الكلاسيكي، ما لاقى إعجاباً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بتناغمهما ودعمها الدائم لزوجها في مختلف المناسبات.

وعلى هامش الفعالية، أعربت كندة علوش عن سعادتها بالنجاح الذي يحققه عمرو يوسف في مسلسل “الفرنساوي”، مؤكدة أن أداءه يعكس تطوراً ملحوظاً في مسيرته الفنية.

وأضافت أنها فخورة بتفاعل الجمهور مع العمل وشخصية زوجها، مشيرة إلى أنه بذل مجهوداً كبيراً في المسلسل، وتمنت له دوام النجاح والتألق.

يُذكر أن مسلسل “الفرنساوي” استطاع أن يحجز لنفسه مكانة بارزة على الساحة الدرامية، مدعوماً بأداء عمرو يوسف والتفاعل الإيجابي الواسع من الجمهور والنقاد على حد سواء.