حين تتحول رحلة الحج إلى بحث عن الذات… “هجرة” السعودي يحصد الجوائز ويصل إلى “mbc شاهد”

دبي - فريق التحرير: رحلة من الصحراء إلى مكة تختبرها سيدة وحفيدتها بحثاً عن الحفيدة الثانية في فيلم روائي طويل يمزج بين الواقعية والرمزية ضمن أحداث “هجرة” للمخرجة شهد أمين، والذي يُعرض على “MBC شاهد”. تدور أحداث الفيلم حول الطفلة “جنى” البالغة من العمر ١٢ عاماً، والتي تنطلق مع جدتها الصارمة “ستي” (خيرية نظمي) في رحلة عبر مناطق المملكة العربية السعودية بهدف البحث عن “سارة” التي اختفت دون أثر أثناء توجههم لأداء مناسك الحج.

يبدأ الفيلم برحلة حج تنطلق من الطائف إلى مكة، تختفي سارة خلالها بشكل مفاجئ، مما يدفع جنى وجدتها إلى خوض رحلة بحث تمتد عبر مناطق مختلفة من السعودية، لكن الرحلة تتحول من مجرد بحث إلى رحلة نفسية وروحية عميقة، تطرح أسئلة عن الهوية، والانتماء، ومعنى الذات. ولا يقتصر الفيلم على كونه رحلة بحث جسدية، بل هو رحلة روحية تعكس التغيرات بين الأجيال في المجتمع السعودي، متمثلة في التباين بين الجدة “ستي” التي تتمسك بالتقاليد، والحفيدة “جنى” التي تمثل الأمل والمستقبل.

يُعد فيلم “هجرة” خطاً درامياً جديداً في مسيرة المخرجة شهد أمين، حيث تنتقل من استكشاف الأساطير البحرية إلى استكشاف الصحراء والروابط العائلية العميقة.

يذكر أن فيلم “هجرة” اختير لتمثيل المملكة العربية السعودية رسمياً في جوائز الأوسكار كأفضل فيلم دولي، إلى جانب مشاركته في مهرجان فينيسيا عن فئة إنجاز تاريخي سعودي، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي. يضم لمار فادن، نواف الظفيري، القديرة خيرية نظمي وآخرين. وقد حصل الفيلم على مجموعة من الجوائز ضمن مهرجانات عربية وعالمية، قبيل وصوله إلى منصة “MBC شاهد”..

يُعرض فيلم “هجرة” اعتباراً من ٢٢ مايو ٢٠٢٦ على “MBC شاهد”.