نجم جاهز… وممثلة مفقودة! من يعرقل اختيار بطلة مسلسل كيفانش تاتليتوغ الجديد؟

دبي - فريق التحرير: يستمر منذ أربعة أشهر البحث عن الممثلة التي ستشارك النجم التركي كيفانش تاتليتوغ بطولة مسلسله الجديد، دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي مع أي اسم فني.

وبحسب المعلومات، فقد تم طرح اسم الممثلة بينار دنيز في البداية، إلا أنها انسحبت من المشروع بعد الوصول إلى مرحلة الاتفاق، فيما اعتذرت بورجو بيريجيك عن عدم المشاركة رغم تلقيها العرض.

وكانت شركة “بوزداغ للإنتاج” قد أعلنت رسمياً في وقت سابق عن اختيار كيفانش تاتليتوغ لبطولة المسلسل الجديد “المدار”، الذي سيُعرض قريباً على منصة “ديزني بلس”.

ويحمل العمل توقيع المخرج هلال سيرال، المعروف بأعماله الناجحة مثل “حب أعمى” و“ليلى”، إضافة إلى تعاونه السابق مع تاتليتوغ في أعمال بارزة مثل “العشق الممنوع” و“الشمال والجنوب”، ما يرفع من سقف التوقعات حول جودة المسلسل.

وتدور أحداث “المدار” حول شخصية علي، العميل السري السابق في الاستخبارات، الذي يدخل في سلسلة من التحديات والمغامرات المليئة بالأكشن والغموض والإثارة.

وفي المقابل، تشير المعطيات إلى أن انطلاق تصوير العمل لن يكون قريباً، خصوصاً مع توجه كيفانش تاتليتوغ مع عائلته إلى مدينة بودروم لقضاء إجازته الصيفية، والتي يُتوقع أن تمتد حتى شهر آب/أغسطس المقبل، ما يعزز احتمالية تأجيل بدء التصوير إلى موعد لاحق.