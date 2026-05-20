تكنولوجيا: تلفزيونات C7L بتقنية SQD-Mini LED  من TCL تصل إلى المملكة العربية السعودية لتُعيد تعريف الترفيه المنزلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع الإطلاق المرتقب لسلسلة تلفزيونات C7L من TCLفي المملكة العربية السعودية، تبدأ ملامح مرحلة جديدة في عالم الترفيه المنزلي بالظهور. فقد صُممت هذه السلسلة لتقديم الجيل الجديد من ابتكارات تقنيات العرض إلى السوق المحلي، حيث تأتي مزودة بتقنية SQD-Mini LED، أحدث تقنيات TCL في مجال جودة الصورة، في خطوة تعكس تحولاً جديداً في الطريقة التي يختبر بها المستهلكون المحتوى داخل منازلهم.

وعلى مدار ما يقارب العقد، ارتبطت صناعة أجهزة التلفزيون بمعادلة معروفة تقوم على المفاضلة بين مزايا مختلفة. فقد قدمت شاشات OLED مستويات مثالية من اللون الأسود، لكنها واجهت تحديات تتعلق بسطوع الصورة والمتانة على المدى الطويل، في حين دفعت شاشات Mini LED التقليدية بمستويات السطوع إلى آفاق أعلى، لكنها غالباً ما عانت من ظاهرة التوهج الضوئي أو الهالات المزعجة حول العناصر الساطعة على الخلفيات الداكنة. ونتيجة لذلك، وجد المستهلكون أنفسهم في كثير من الأحيان أمام خيار يفرض عليهم المفاضلة بين المزايا، بدلاً من الاستمتاع بتجربة تجمع أفضل ما في التقنيتين.

ويمثل وصول تلفزيونات SQD-Mini LED إلى المملكة العربية السعودية عبر سلسلة C7L نقطة تحول جديدة في هذا القطاع. فبدلاً من أن تكون مجرد ترقية تدريجية، تعكس هذه التقنية إعادة تصور شاملة للطريقة التي يتم بها التحكم بالضوء والألوان على الشاشة. ومن خلال الجمع بين تقنية Super QLED المتطورة ونظام إضاءة خلفية Mini LED مطور بشكل كبير، تقدم تلفزيونات SQD-Mini LED مستويات متقدمة من التباين والسطوع ودقة الألوان، بما يتجاوز القيود التي فرضتها التقنيات السابقة.

نهاية ظاهرة الهالات الضوئية

تكمن القوة الحقيقية لتلفزيونات SQD-Mini LED في تقنية «Precise Dimming Series». ففي شاشات Mini LED التقليدية، يتم توزيع مناطق التعتيم بطريقة قد تسمح بتسرّب الضوء وظهور الهالات المضيئة حول العناصر الساطعة. أما تقنية SQD فتتجاوز هذه القيود بشكل غير مسبوق. وبفضل أكثر من 20,000 منطقة تعتيم موضعي ومستويات سطوع تصل إلى 10,000 شمعة، توفر هذه التقنية تحكماً استثنائياً بالصورة مع دقة فائقة ووضوح مذهل.

ويتحقق ذلك بفضل ثلاثة ابتكارات تقنية رئيسية تشمل: شريحة إضاءة جديدة عالية الكفاءة، وعدسات Super Condensed Micro Lenses المطورة داخلياً والتي تعمل على تركيز الضوء بدقة عبر تصميم يعتمد على بنية القوس الجسري، إلى جانب خوارزمية All-domain Halo Control للتحكم الكامل بالتوهج الضوئي.

والنتيجة؟ تقليل كبير لظاهرة الهالات الضوئية المحيطة بالعناصر الساطعة. فالنجم في سماء ليلية حالكة لم يعد يظهر كبقعة ضبابية بيضاء، بل كنقطة ضوء حادة ودقيقة تماماً كما أرادها صانعو المحتوى.

تجربة مشاهدة تنبض بالواقعية

لكن المواصفات التقنية وحدها لا تروي القصة كاملة؛ فالقيمة الحقيقية لتلفزيونات SQD-Mini LED تتجلى فعلياً في تجربة المشاهدة نفسها.

تخيّلوا الأجواء الحماسية لمباراة كرة قدم مصيرية. فعندما ينطلق لاعب جناح عالمي بسرعة على أطراف الملعب تحت الأضواء الكاشفة القوية في استاد ضخم، تجد الشاشات التقليدية صعوبة في مجاراة المشهد. فهي إما أن تفقد توازن الإضاءة فتبدو أضواء الملعب باهتة، أو تتلاشى الظلال العميقة وتفاصيل أرضية الملعب، أو تعاني من ضبابية الحركة أثناء اللقطات السريعة.

وتُحدث تلفزيونات SQD-Mini LED تحولاً جذرياً في هذه التجربة. فبفضل سرعة الاستجابة المحسّنة والتحكم الدقيق بالإضاءة، يتم عرض كل حركة سريعة بانسيابية ووضوح استثنائيين. كما تتم معالجة التباين بين أضواء الملعب الساطعة والزوايا المظلمة في المدرجات عبر تقنية التعتيم الديناميكي bit-26، ما يضمن تدرجات لونية سلسة وطبيعية. والنتيجة هي تجربة مشاهدة تنقل الإحساس الحماسي والواقعي للحدث الرياضي مباشرة إلى غرفة المعيشة، بصورة نابضة بالحياة إلى درجة تجعلك تكاد تشعر بهتافات الجماهير من حولك.

ألوان تنبض بالحياة ولا تفقد بريقها

إلى جانب التحكم المتطور بالإضاءة، تضع تلفزيونات SQD-Mini LED معياراً جديداً في عالم الألوان. فمن خلال استخدام جزيئات Quantum Crystal المطورة، وفلتر Ultra Colour Filter الأول من نوعه في القطاع، ودعم نطاق ألوان يصل إلى 100% من معيار BT.2020، توفر التقنية أداءً لونياً ثابتاً وغنياً عبر مختلف المشاهد. وعلى عكس شاشات OLED التي قد تتأثر جودتها مع مرور الوقت، توفر طبقة Super QLED في تقنية SQD عمراً تشغيلياً أطول بكثير، دون مخاطر احتراق الصورة أو بقاء آثارها على الشاشة.

سلسلة C7L

ترتكز سلسلة C7L على العناصر الأساسية التي تحدد جودة الصورة، والمتمثلة في الألوان والسطوع والتباين. فمع مستويات سطوع تصل إلى 3,000 شمعة، مدعومة بأكثر من 2,000 منطقة تعتيم دقيقة، تتمكن الشاشة من الحفاظ على وضوح استثنائي في المشاهد الساطعة والداكنة على حد سواء. وسواء كان الأمر يتعلق بقوة إضاءة الملاعب أثناء المباريات المباشرة، أو بالتفاصيل الدقيقة داخل المشاهد السينمائية الداكنة، تبقى الصورة متوازنة وغنية بالتفاصيل وواقعية إلى حد كبير. كما ترتقي الشاشة بأداء الألوان إلى مستوى أكثر تطوراً، بفضل تقنية Quantum Crystal المتقدمة التي توفر نطاقاً لونياً أوسع وأكثر ثباتاً، ما يحافظ على الألوان الطبيعية ويمنح المشاهد حيوية وعمقاً أكبر.

ولا تقتصر مزايا C7L على جودة الصورة فقط، بل تعكس أيضاً تطور مفهوم الترفيه المنزلي. فبفضل معدل التحديث الأصلي البالغ 144 هرتز، توفر الشاشة حركة سلسة وانسيابية تعزز تجربة مشاهدة الرياضات السريعة والألعاب الإلكترونية على حد سواء. كما يضيف النظام الصوتي من Bang & Olufsen بُعداً إضافياً للتجربة، عبر تقديم صوت واضح وغامر ينسجم بسلاسة مع جودة الصورة، دون الحاجة إلى أجهزة صوتية إضافية. وفي الوقت نفسه، يتيح التصميم فائق النحافة للشاشة الاندماج بسلاسة داخل المساحات الداخلية العصرية، ما يعزز الدور المتنامي لأجهزة التلفزيون ليس فقط كوسائل ترفيه، بل كعناصر أساسية ضمن تفاصيل المساحات المعيشية الحديثة.

الخلاصة

لقد وصلت صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية إلى نقطة تحول حقيقية. فبفضل التصميمات فائقة النحافة، والقضاء شبه الكامل على ظاهرة التوهج الضوئي، ومستويات السطوع غير المسبوقة، والعمر التشغيلي الأطول مقارنة بالتقنيات المنافسة، نجحت تلفزيونات SQD-Mini LED في معالجة التحديات التي رافقت الشاشات الفاخرة لسنوات طويلة. ولم يعد السؤال اليوم ما إذا كانت تقنية Mini LED ستتفوق على OLED باعتبارها التقنية الرائدة في الفئة الفاخرة، بل أصبح السؤال الحقيقي: إلى أي مدى يمكن للمنافسين مجاراة المعيار الجديد الذي أرسته تلفزيوناتSQD-Mini LED .

