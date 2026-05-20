تكنولوجيا: لينوفو تكشف رسميًا عن Legion Y70 ببطارية ضخمة وشاشة 144 هرتز ومعالج Snapdragon 8 Gen 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت لينوفو عودتها رسميًا إلى سوق الهواتف الذكية عبر هاتف Legion Y70 الجديد، بعد غياب استمر منذ إطلاق Legion Y90 في عام 2022.

ويأتي الهاتف بمواصفات قوية تستهدف عشاق الألعاب، أبرزها بطارية ضخمة بسعة 8000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط، بالإضافة إلى ميزة bypass charging التي تسمح بتشغيل الهاتف أثناء اللعب دون استهلاك البطارية مباشرة.

واعتمدت لينوفو على معالج Snapdragon 8 Gen 5 مع خيارات تصل إلى 16GB من الذاكرة العشوائية و512GB من التخزين الداخلي بتقنية UFS 4.1.

ولتحسين التبريد، زوّدت الشركة الهاتف بغرفة تبريد Vapor Chamber بمساحة 5500 مم²، والتي تقول إنها قادرة على خفض حرارة المعالج بمقدار 7 درجات مئوية.

أما الشاشة، فتأتي بقياس 6.8 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 7000 نتس ودعم Dolby Vision.

وفي الخلف، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50MP، إلى جانب كاميرا Ultrawide بدقة 8MP تدعم التصوير القريب حتى 2.5 سم، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32MP.

وفتحت لينوفو باب الطلب المسبق للهاتف داخل الصين بسعر يبدأ من 3099 يوان صيني، مع توفره باللونين الأبيض والأسود وعدة خيارات من الذاكرة والتخزين.

