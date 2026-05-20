تكنولوجيا: مايكروسوفت تستعد لإطلاق نسخة أرخص من Surface Laptop الجديد خلال 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت مايكروسوفت عن ثلاثة أجهزة Surface جديدة خلال حدثها الأخير، جميعها تعتمد على منصة Intel Panther Lake، مع اختلافات واضحة في الأداء والمواصفات بين كل جهاز.

وبدأت الشركة بطرح جهاز Surface Laptop 8 كأقوى إصدار في السلسلة، حيث يأتي بخيار معالج Core Ultra X7 368H إلى جانب بطاقة الرسوميات Arc B390، ما يجعله موجهًا للفئة العليا من المستخدمين.

ثم قدمت مايكروسوفت جهاز Surface Pro 12 الذي يتوفر حتى مع معالج Core Ultra 7 366H، ليواصل استهداف فئة الأجهزة اللوحية القابلة للتحويل بأداء قوي.

أما الجهاز الثالث فهو Surface Laptop 13-inch، الذي حصل على تحديث بمعالج Core Ultra 5 325، مع انطلاقة سعرية تبلغ 1499 دولارًا لنسخة 16GB RAM، وهو ما يجعله أعلى سعرًا من الجيل السابق رغم كونه النسخة الأصغر.

كما أوضحت مايكروسوفت في مدونتها الرسمية أنها تخطط لإطلاق نسخة أرخص من Surface Laptop 13-inch لاحقًا هذا العام، لكن هذه المرة لن يكون جهازًا منفصلًا كما كان الحال مع Surface Laptop SE.

وبدلًا من ذلك، ستضيف الشركة خيارًا جديدًا بسعة 8GB RAM ضمن نفس السلسلة، إلا أن المفاجأة تكمن في تسعيره الذي سيصل إلى 1299 دولارًا، رغم كونه أقل بكثير في الذاكرة مقارنة بالإصدارات الأخرى.

ومن المتوقع أن يتوفر هذا الإصدار الجديد خلال وقت لاحق من هذا العام، في خطوة تهدف لتوسيع خيارات الفئة المتوسطة من أجهزة Surface.

