تكنولوجيا: تسريب جديد يؤكد اقتراب إطلاق iPhone Ultra القابل للطي مع سلسلة iPhone 18 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن أبل لا تزال تخطط لإطلاق هاتف iPhone Ultra القابل للطي إلى جانب سلسلة iPhone 18 Pro، رغم التحديات التي تواجهها الشركة في تطوير الجهاز.

وبحسب المعلومات المتداولة، تستعد Foxconn لبدء الإنتاج الضخم للهاتف خلال شهر يوليو، وهو نفس الجدول الزمني المتوقع لسلسلة iPhone 18 Pro القادمة.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن أبل نجحت في تطوير شاشة شبه خالية من التجاعيد، لكنها لا تزال تواجه مشكلات تتعلق بمتانة المفصل الميكانيكي بعد اختبارات الطي المتكرر.

ورغم هذه العقبات، يبدو أن الشركة تحاول إنهاء التعديلات الهندسية في الوقت المناسب للحفاظ على موعد الإطلاق المتوقع خلال شهر سبتمبر، بينما قد يؤدي أي تأخير إضافي إلى تأجيل الجهاز لنهاية 2026 أو حتى 2027.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بشاشة خارجية قياس 5.5 بوصة، إلى جانب شاشة داخلية OLED بحجم 7.8 بوصة مع تصميم شبه خالٍ من أثر الطي.

كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A20 Pro المبني بدقة تصنيع 2 نانومتر، مع ذاكرة RAM بسعة 12GB لدعم مزايا Apple Intelligence.

وقد تعتمد أبل على هيكل من التيتانيوم والألومنيوم بسُمك يبلغ 4.5 ملم عند فتح الجهاز، إضافة إلى مستشعر Touch ID مدمج بزر التشغيل وبطارية مزدوجة بسعة تقارب 5400 مللي أمبير.

المصدر