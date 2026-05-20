انت الان تتابع خبر إل جي إلكترونيكس تُكرّم لتميزها في التصميم في حفل توزيع RED DOT DESIGN لعام 2026 والان مع التفاصيل
إلى جانب تلفزيون Wallpaper، حظيت إل جي بالتقدير لتنوع منتجاتها التي تجمع بين التصميم المتكامل السلس وسهولة الاستخدام المُحسّنة. ومن بين الفائزين ثلاجة الشركة ذات الباب الفرنسي المزودة بنظام المفصلات
™4Zero Clearance، الذي يتيح تركيبًا مرنًا وملاءمة مثالية للجدار؛ ومكيف الهواء LG Whisen Objet Collection Cool، الذي يتميز بتصميم أنيق وبسيط؛ ونظام الصوت المنزلي LG Sound Suite، وهو نظام صوتي معياري يُكيّف بذكاء صوت Dolby Atmos الغامر مع المستمع والمكان، ليقدم تجربة صوتية سينمائية دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.
برزت القدرة التنافسية للشركة في مجال التصميم بشكلٍ أكبر من خلال الحلول المبتكرة التي تقدمها شركاتها الرائدة في النمو المستقبلي. فقد حاز الروبوت المنزلي LG CLOiD، القادر على المساعدة في الأعمال المنزلية، وفهم الأصوات والإيماءات البشرية، والتعبير عن نفسه بتعابير وجه متنوعة، على جائزة. كما نالت وحدات المضخة الحرارية الداخلية ™LG Therma V من نوع الهواء إلى الماء (AWHP) - وحدات التحكم، والهيدروليك، والكومبي - تكريمًا لتصميمها المتناغم وشاشتها اللمسية الملونة سهلة الاستخدام مقاس 6.8 بوصة، وذلك لكونها حلاً أنيقًا وفعالًا لتدفئة المنازل وتوفير المياه الساخنة. بالإضافة إلى ذلك، حظي معرض SKS في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية، بالتقدير لتصميمه الداخلي الفاخر.
تشمل المنتجات الأخرى المعروفة مكبرات الصوت xboom، وشاشات الألعاب UltraGear، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة LG gram.
وقال Chung Wook-jun، رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة إل جي إلكترونيكس: "سنواصل تطوير تصاميم تركز على احتياجات العملاء، وتندمج بسلاسة في مساحات المعيشة، وتعزز راحة المستخدم".
٢- يبلغ القياس الفعلي 9.95 مم، وقد يختلف قليلاً تبعًا لظروف القياس.
٣- يُفترض أن يكون المظهر خالياً من أي تشويش، وذلك بناءً على ظروف اختبار شهادة TÜV Rheinland التي أُجريت وفقًا لمعيار ISO/IEC 29170-2. قد تختلف نتائج القياس والأداء تبعًا لحالة الاتصال والبيئة المحيطة.
٤- للحصول على أفضل أداء، توصي إل جي بترك مسافة 4 مم (0.16 بوصة) بين جوانب الثلاجة والجدار.
