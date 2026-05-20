انت الان تتابع خبر العراق يوجه رسائل الى البيت الأبيض.. ولا صحة لضم الحشد بوزارة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المساري لـ الخليج 365، ان "زيارة الجنرال ديفيد بتريوس الى بغداد، لم تتضمن حمل رسائل من واشنطن الى بغداد بل جاء الى العراق بدعوة من قبل صديقه المقرب رئيس الوزراء علي الزيدي"، مبينا ان "بتريوس حمل برسائل إيجابية الى البيت الأبيض تجاه إمكانية ضم المزيد من الوزراء الى الكابينة بعد عطلة العيد".

وأضاف ان "الزيارة لم تتضمن املاءات بشان ضم الحشد الشعبي الى وزارة جديدة، ولم يتم التطرق الى فكرة الحشد الشعبي بتاتا"، مشيرا الى ان "بعض الجهات الإعلامية نشرت ان الجنرال جاء باملاءات وشروط ورسائل معينة وهذا غير صحيح".

وذكر ان "العراق حمل برسائل عبر بتريوس الى واشنطن نتيجة العلاقة الطيبة مع رئيس الوزراء، من ضمن هذه الرسائل هو تحسين صورة بعض الجهات السياسية امام المكتب البيضاوي كي نضمن عدم اعتراض واشنطن على مرشحين لاكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة العيد، وهو اجراء استباقي لإكمال الحكومة"، لافتا الى انه "ممكن لبتريوس القيام بهذا الدور نتيجة للعلاقة التي يتمتع بها مع رئيس الوزراء".

