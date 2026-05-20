انت الان تتابع خبر العراق يؤكد استمرار التحقيقات الخاصة بـ"الاعتداءات" على السعودية والامارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ورد لـ الخليج 365، ان الزيدي "ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لبحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد الاستمرار في رفع مستوى الجهوزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار الأمني".وجدد الاجتماع "ادانته للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، مؤكداً رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر اجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف".

وتناول الاجتماع "استمرار التحقيقات الخاصة بالاعتداءات التي استهدفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إذ جرى تشكيل لجنة خاصة لمفاتحة المعنيين في البلدين، حيث وجه باتخاذ الاجراءات كافة مع المتورطين في حال ثبوت استخدام الاراضي العراقية منطلقا لتلك الاعتداءات، وأكد حرص العراق على التعاون مع الدول الشقيقة في هذا الموضوع".

كما شدد رئيس الوزراء، على ان "الحكومة لن تتهاون مع اي فرد او مجموعة تسعى الى تهديد أمن العراق أو أمن اشقائه ودول المنطقة، والتزامها باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية استقرار البلد وحفظ سيادته".

وأكد الاجتماع "حرص العراق على بناء افضل العلاقات مع دول المنطقة والمجتمع الدولي، وكذلك حرص الحكومة الجديدة على ان تكون شريكة في استقرار المنطقة وبسط سلطة القانون، والالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية والشركات الاجنبية العاملة بالبلاد، إلى جانب حصر السلاح بيد الدولة، الذي يعد من اولوليات عمل الحكومة لتعزيز الامن والاستقرار".

