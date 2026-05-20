تهديد سعودي بـ"تحالف عربي" لقصف الفصائل العراقية.. "وزارة الأمن الاتحادي" تدخل على الخط

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً للمعلومات الواردة، فإن الموقف يتبلور في ظل ضغوط أمريكية تطالب الحكومة باستخدام القوة العسكرية لحل الفصائل ونزع سلاحها، بينما يتبنى الزيدي وقوى الإطار الشيعي خيار الحل التفاوضي ضمن مسار تسوية وطنية شاملة لتجنب الصدام المسلح.وتتمحور التسوية المقترحة حول توجه لإنشاء "وزارة الأمن الاتحادي" التي ستضم الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب وتشكيلات أخرى، وبموجب هذا التشكيل الجديد يتم إلغاء هيئة الحشد الشعبي وتفكيك تشكيلات الفصائل بصورة نهائية ودمج منتسبيها في المؤسسات الرسمية، بحسب "مونت كارلو".

وفي سياق متصل، كشف ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي، - بحسب الاذاعة - عن تلقي الحكومة العراقية رسالة سعودية تضمنت تهديداً بتشكيل تحالف عربي يضم السعودية والكويت والأردن والإمارات والبحرين، لشن غارات جوية تستهدف قيادات ومعسكرات الفصائل العراقية.