تكنولوجيا: جوجل تعيد تصميم شريط البحث ليتماشى مع عصر الذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن أكبر تحديث لشريط البحث منذ أكثر من 25 عامًا، مع إعادة تصميمه بالكامل ليتناسب مع عصر الذكاء الاصطناعي.

واعتمدت الشركة على نموذج Gemini 3.5 Flash الجديد ليصبح المحرك الافتراضي لميزة AI Mode حول العالم، بعد أن تجاوز عدد مستخدميها مليار مستخدم شهريًا خلال عام واحد فقط من إطلاقها.

وأعادت جوجل تصميم شريط البحث ليصبح أكثر تفاعلية وذكاءً، حيث يتمدد تلقائيًا أثناء الكتابة ليسمح للمستخدم بشرح طلبه بشكل أكثر تفصيلًا، مع اقتراحات ذكية تتجاوز ميزة الإكمال التلقائي التقليدية.

كما أصبح بإمكان المستخدم البحث باستخدام النصوص أو الصور أو الملفات أو الفيديوهات، وحتى تبويبات Chrome المفتوحة.

وأضافت الشركة تجربة محادثة تفاعلية جديدة داخل البحث، تتيح متابعة الأسئلة والردود بشكل مشابه للدردشة مع الذكاء الاصطناعي، سواء على الهواتف أو أجهزة الحاسب.

وخلال الصيف، ستبدأ جوجل بإطلاق وكلاء بحث ذكيين لمشتركي Google AI Pro وUltra، حيث سيتمكن النظام من تنفيذ عمليات بحث مستمرة في الخلفية وإرسال تحديثات تلقائية للمستخدمين، مثل تتبع الشقق المناسبة أو العروض المختلفة.

كما ستوسع جوجل قدرات الحجز الذكي داخل البحث في الولايات المتحدة، ليتمكن النظام من التواصل مع بعض الأنشطة التجارية نيابةً عن المستخدم في مجالات مثل الصيانة والتجميل ورعاية الحيوانات.

وفي الوقت نفسه، ستتوسع ميزة Personal Intelligence لتصل إلى نحو 200 دولة و98 لغة، مع إمكانية ربط Gmail وصور جوجل، ولاحقًا تقويم جوجل أيضًا.

