تكنولوجيا: جوجل تكشف رسميًا عن Gemini 3.5 Flash وGemini Omni بقدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن الجيل الجديد من نماذج الذكاء الاصطناعي Gemini 3.5، إلى جانب إطلاق نموذج Gemini Omni الجديد القادر على إنشاء الفيديوهات باستخدام مختلف أنواع المحتوى.

وقدمت الشركة أول نموذج ضمن السلسلة الجديدة باسم Gemini 3.5 Flash، والذي أصبح متوفرًا الآن داخل تطبيق Gemini وفي وضع AI Mode بمحرك بحث جوجل.

وأكدت جوجل أن النموذج الجديد يقدم أداءً يقترب من النماذج الرائدة الكبيرة، مع الحفاظ على السرعة المعروفة لسلسلة Flash، خاصة في مجالات البرمجة وتنفيذ المهام الذكية وفهم المحتوى المتعدد الوسائط.

وأوضحت الشركة أن Gemini 3.5 Flash أصبح النموذج الافتراضي الجديد، متفوقًا على Gemini 3.1 Pro في العديد من اختبارات البرمجة والمهام المعقدة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت جوجل عن Gemini Omni، وهو نموذج جديد قادر على إنشاء فيديوهات بالاعتماد على النصوص أو الصور أو الصوت أو الفيديوهات نفسها، مع إمكانية تعديل النتائج لاحقًا عبر المحادثة.

ويأتي أول إصدار من هذه السلسلة باسم Gemini Omni Flash، والذي يسمح بإجراء تعديلات دقيقة على الفيديوهات مع الحفاظ على تفاصيل المشهد الأصلي أثناء التعديلات المتكررة.

كما أشارت جوجل إلى أن النموذج الجديد يمتلك فهمًا أفضل للحركة والفيزياء والطاقة والجاذبية، ما يساعده على إنتاج مشاهد أكثر واقعية.

وأضافت الشركة دعم استخدام الأصوات الشخصية وإنشاء شخصيات رقمية Avatars تمثل المستخدم داخل الفيديوهات، مع تضمين علامة مائية رقمية SynthID لحماية المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي.

وأتاحت جوجل نموذج Gemini Omni Flash لمشتركي Google AI Plus وPro وUltra عالميًا عبر تطبيق Gemini وخدمة Google Flow، كما بدأت بإطلاقه مجانًا لمستخدمي YouTube Shorts وYouTube Create.

