تكنولوجيا: سامسونج وجوجل تكشفان عن نظارات ذكية جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في Google I/O 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج وجوجل رسميًا خلال مؤتمر Google I/O 2026 عن أول نظارة ذكية تعمل بنظام Android XR ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بعد أشهر من الإعلان عن تطويرها بالتعاون مع علامتي Gentle Monster وWarby Parker.

وستتوفر النظارة بتصميمين مختلفين، أحدهما من Gentle Monster والآخر من Warby Parker، في خطوة تستهدف الجمع بين التقنية والتصميم العصري.

ورغم أن الشركتين لم تكشفا بعد عن المواصفات التقنية الكاملة، فقد استعرضتا مجموعة من أبرز المزايا التي ستقدمها النظارة الجديدة.

وبحسب جوجل وسامسونج، ستتيح النظارة الوصول إلى Gemini عبر الأوامر الصوتية دون الحاجة لاستخدام اليدين، مع دعم الملاحة الفورية وعرض الاتجاهات واكتشاف الأماكن القريبة وتقديم اقتراحات مخصصة بشكل لحظي.

كما ستدعم النظارة مجموعة من مزايا الإنتاجية، مثل إنشاء المواعيد، وقراءة الإشعارات المختصرة، وتنفيذ الطلبات المختلفة مباشرة عبر المساعد الذكي.

وأضافت الشركتان دعم الترجمة الفورية أثناء المحادثات، إلى جانب إمكانية ترجمة النصوص واللافتات مباشرة باستخدام الكاميرا والذكاء الاصطناعي.

وستتيح الكاميرا المدمجة أيضًا التقاط الصور ومقاطع الفيديو، بينما ستعمل النظارة كجهاز مرافق للهاتف الذكي مثل معظم النظارات الذكية الحالية.

وتظهر الصور الرسمية اعتماد النظارة على كاميرا واحدة مع وجود ضوء LED للإشعارات أو التنبيهات.

ومن المتوقع إطلاق النظارة رسميًا خلال خريف هذا العام، على أن تكشف سامسونج وجوجل عن المزيد من التفاصيل خلال الأشهر المقبلة.

