تكنولوجيا: كل ما نتوقعه من مؤتمر Google I/O 2026 قبل انطلاقه الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل للإعلان عن مجموعة كبيرة من المنتجات والتحديثات خلال مؤتمر Google I/O 2026، والذي يُتوقع أن يركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي ونظام اندرويد 17.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة رسميًا عن اندرويد 17 مع مزايا جديدة تعتمد على Gemini Intelligence، مثل تنفيذ المهام تلقائيًا والتفاعل مع التطبيقات بشكل أذكى، إلى جانب تحسينات تصميمية وخصائص جديدة للمحتوى والصور والفيديو.

كما يُتوقع أن تستعرض جوجل نظام Aluminum OS الجديد، الذي سيخلف ChromeOS ويجمع بين مزايا اندرويد والحواسب التقليدية، مع تركيز كبير على مزايا الذكاء الاصطناعي.

وقد يشهد المؤتمر أيضًا الإعلان عن نظارات Android XR جديدة من شركات مختلفة، بالإضافة إلى تحديثات جديدة لنماذج Gemini الخاصة بجوجل.

وتشير التوقعات كذلك إلى إمكانية الكشف عن إصدارات جديدة من Wear OS وGoogle TV وأجهزة Google Home.

