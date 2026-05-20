تكنولوجيا: أبل تعيد إصدار مقبض MagSafe المخصص لهواتف iPhone بثلاثة ألوان جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت أبل اليوم إصدار ملحق Hikawa Grip and Stand المخصص لهواتف iPhone بثلاثة ألوان جديدة بعد نفاد الإصدار الأصلي خلال العام الماضي ويتوفر هذا الملحق حصريا عبر متجر أبل الإلكتروني بجميع أنحاء العالم بسعر يبلغ 54.95 دولارا داخل الولايات المتحدة وتشمل خيارات الألوان الأحدث البرتقالي Orange Swirl والأزرق المتوهج Glow Blue والحجر المنقط Speckled Stone لتقديم تصميمات عصرية تلبي احتياجات المستخدمين بنسبة 100%

وتم تصميم هذا الملحق بواسطة Bailey Hikawa لتقوم شركة بوب سوكيتس بإنتاجه وتقول أبل إنه تم ابتكاره مع وضع سهولة الوصول بالاعتبار بالتعاون الوثيق مع أفراد يعانون من إعاقات مختلفة تؤثر على قوة القبضة والحركة ويرتبط المقبض المريح مغناطيسيا بأي هاتف iPhone يدعم تقنية MagSafe ليعمل أيضا كحامل عملي للهاتف بأبعاد متناسقة تبلغ 50×50 مليمتر ورغم أن الملحقات الخارجية لا تتطلب استهلاك أي مساحة من الذاكرة العشوائية داخل الهاتف إلا أنها تعزز تجربة الاستخدام بشكل كبير

وتؤكد أبل أن المقبض مصنوع من السيليكون الفاخر بملمس ناعم ونظرا لأن الملحق لم يعد منتجا محدود الإصدار ويتم إنتاجه الآن بكميات كبيرة بواسطة شركة بوب سوكيتس و المتوقع أن تكون الإمدادات أكثر وفرة هذه المرة ويعرض متجر أبل الإلكتروني داخل الولايات المتحدة تقديرات تسليم المقبض بمنتصف شهر يونيو لذا لا يزال هناك انتظار لمدة شهر واحد للحصول على هذا الملحق الرائع