تكنولوجيا: جهاز iPad القابل للطي يشترك في تصميم المفصلة مع هاتف iPhone Ultra القادم من شركة أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا تزال أبل تطور جهازا لوحيا كبيرا وقابلا للطي من نوع iPad رغم وجود عقبات تقنية ومن المتوقع أن يتميز بنفس تصميم المفصلة الخالية من التجاعيد مثل هاتفها المشاع iPhone Ultra وهو أول هاتف قابل للطي من أبل والمخطط إطلاقه في الخريف القادم ووفقا لتسريبات فإن هذا الجهاز اللوحي الضخم سيخلق سوقا جديدة بالكامل للأجهزة اللوحية العملاقة القابلة للطي ورغم إشارة تقارير سابقة إلى تأجيل العمل على هذا المشروع بسبب مشكلات التطوير إلا أن العمل مستمر الآن لتقديم كفاءة تامة تلبي كافة الاحتياجات بنسبة 100%

ووفقا للتوقعات السابقة كانت أبل ترغب في إطلاق الجهاز عام 2028 ولكن المشكلات المتعلقة بالوزن وتقنيات العرض قد تؤدي إلى تأجيل الإطلاق حتى عام 2029 ومن المعتقد أن الجهاز سيأتي بشاشة من نوع OLED بمقاس 18 بوصة من إنتاج شركة سامسونج ليتحدى تقليد الشركة المستمر في الفصل بين أجهزة Mac و أجهزة iPad ويشبه الجهاز عند إغلاقه حاسوب MacBook بهيكل خارجي من الألمنيوم ودون شاشة خارجية وعند فتحه يمتد ليماثل حجم حاسوب MacBook Air بمقاس 13 بوصة ولكن دون لوحة مفاتيح مادية وتزن النماذج الأولية الحالية حوالي 3.5 رطل مما يجعلها أثقل بكثير من طرز iPad Pro الحالية ويتطلب تشغيل هذه الشاشة الضخمة سعة ممتازة من الذاكرة العشوائية مدمجة لضمان معالجة البيانات بسرعة فائقة

وستكون الشاشة القابلة للطي بمقاس 18 بوصة مكلفة للغاية بالتأكيد نظرا لأن أبل تفرض مبلغا يبلغ 1299 دولارا طراز iPad Pro بمقاس 13 بوصة وإذا لم تنخفض أسعار المكونات فقد يصل سعر جهاز iPad القابل للطي إلى 3900 دولار وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يصل هاتف أبل القابل للطي والذي قد يحمل اسم iPhone Ultra في الخريف جنبا إلى جنب مع طرز iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max الجديدة ويشاع أن الهاتف سيأتي بشاشة بمقاس 5.5 بوصة عند إغلاقه وشاشة بمقاس 7.8 بوصة عند فتحه مع تصميم فائق النحافة بأبعاد متناسقة تبلغ 160×75 مليمتر ومفصلة متينة لتقديم تجربة متكاملة ومذهلة للمستخدمين بجميع أنحاء العالم