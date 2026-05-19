تكنولوجيا: أبل تواصل تطوير المعدن السائل لإطارات هواتف iPhone Pro المستقبلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسعى أبل للابتعاد عن استخدام الألمنيوم داخل هواتفها المستقبلية حيث تدرس خيارين من المواد لتحقيق توازن أفضل بين الوزن وتشتيت الحرارة وقدمت الشركة التيتانيوم لأول مرة مع هواتف iPhone 15 Pro و Pro Max خلال عام 2023 وأصبح هذا التغيير السمة المميزة للجهاز وعرضت طرز iPhone 16 Pro هذه المادة أيضا ورغم متانتها العالية إلا أنها عانت من شكاوى تتعلق بارتفاع درجة الحرارة مما دفع أبل للتحول إلى الألمنيوم داخل طرز iPhone 17 Pro الحالية ولكن في منشور جديد عبر منصة Weibo يرى المسرب Instant Digital أن هذا التحول مجرد حل مؤقت بينما تواصل أبل بحث استخدام المعدن السائل أو نسخة محسنة من التيتانيوم لحل مشكلة التوصيل الحراري الضعيف مع ضمان استقرار الأداء بنسبة 100%

ويقال إن أبل تستخدم كلا من المعدن السائل وسبائك التيتانيوم المحسنة داخل أول هاتف قابل للطي الخاص بها والمتوقع صدوره هذا العام ويقال إن هيكل الجهاز يستخدم مادة تيتانيوم معدلة تحسن القوة وتقلل الوزن الإجمالي مقارنة بالإطارات الحالية ويستخدم هاتف iPhone Air حاليا إطار التيتانيوم لوزنه الخفيف وقوته ومن المرجح أن يحتفظ الطراز القادم به وفي الوقت نفسه يوصف المعدن السائل بأنه مادة غير متبلورة تستكشفها الشركة منذ أكثر من 15 عاما ويتم تصنيعها باستخدام عملية الصب لتكون مكونا رئيسيا لمعالجة مشكلات الأجهزة القابلة للطي ويهدف اختيار المادة لتعزيز استواء الشاشة وتقليل علامات التجعد ولضمان تشغيل هذه الأجهزة بسلاسة ستحتاج إلى سعة ممتازة منالذاكرة العشوائية مدمجة لتقديم استجابة سريعة مع تصميم متناسق بأبعاد مثل 150.5×75.2 مليمتر

وتشمل الخصائص الفريدة لهذه السبيكة القوة العالية ومقاومة التآكل والوزن الخفيف والقابلية للتشكيل ووفقا للمسرب سيكون تحقيق الإنتاج الضخم على نطاق واسع أمرا صعبا للغاية ولكن بمجرد ترسيخ تصنيع الهواتف القابلة للطي قد تنخفض التكاليف مما يمهد الطريق لطرز Pro المستقبلية لاعتماد هذه المواد المبتكرة أيضا ما لم تعد أبل إلى نوع جديد تماما من التيتانيوم ولكن لا تتوقع ظهور أي من هذه الاحتمالات المتقدمة داخل طرز iPhone 18 Pro القادمة حيث تم بالفعل قفل المواد الخاصة بتصنيعها واعتمادها بشكل نهائي لتبقى هذه التغييرات الجذرية مخصصة للأجيال اللاحقة التي ستحدث ثورة حقيقية بعالم الهواتف وتلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن تصميمات متينة وأداء حراري ممتاز