بإشراف وزارة الطاقة.. السعودية للطاقة تعزز جاهزية المشاعر المقدسة بشبكة كهربائية ذكية ومؤتمتة بالكامل لخدمة الحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بإشراف وزارة الطاقة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، ومتابعة مستمرة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، واصلت الشركة السعودية للطاقة تعزيز جاهزيتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، عبر تطوير منظومة كهربائية ذكية ومتقدمة في المشاعر المقدسة، تهدف إلى رفع موثوقية الخدمة الكهربائية وتعزيز سرعة الاستجابة التشغيلية بما يسهم في استدامة الإمداد الكهربائي لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وأكد الرئيس التنفيذي للسعودية للطاقة المهندس خالد بن سالم الغامدي أن الشركة تواصل تطوير منظومتها الكهربائية والتشغيلية في المشاعر المقدسة وفق أعلى المعايير العالمية، عبر الاستثمار في الحلول الرقمية والتقنيات الذكية التي تسهم في رفع موثوقية الخدمة وتعزيز كفاءة التشغيل خلال موسم الحج.

وأضاف: "نفخر في السعودية للطاقة بما وصلت إليه منظومة المشاعر المقدسة من تطور تقني وتشغيلي متقدم، حيث أصبحنا اليوم ندير منطقة مؤتمتة بالكامل، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل الاستباقي للأعطال، بما يسهم في تعزيز استقرار الخدمة ورفع مستوى الجاهزية، وسرعة الاستجابة التشغيلية، وتحقيق مستويات عالية من الموثوقية التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج".

وتواصل السعودية للطاقة تنفيذ خططها التطويرية عامًا بعد عام، لبناء منظومة كهربائية متقدمة ومتطورة، عبر تكامل مشاريع التوليد والنقل والتوزيع والتحول الرقمي، بما يواكب النمو المتزايد في الأحمال الكهربائية خلال موسم الحج، ويرفع جاهزية الشبكة خلال أوقات الذروة.

وتشمل المنظومة الكهربائية في المشاعر المقدسة اليوم شبكات توزيع كهربائية بلغت (أكثر من (٦) آلاف كيلومترًا، و (3,072) محطة توزيع مؤتمتة، إلى جانب (10,503) عداد ذكي، تعمل جميعها ضمن شبكة كهربائية مترابطة ومؤتمتة بالكامل لضمان استمرارية الخدمة ورفع موثوقيتها خلال موسم الحج.

كما شهد موسم حج هذا العام 1447هـ تحولًا نوعيًا في البنية التشغيلية للمشاعر المقدسة، بعد استكمال تشغيل شبكة كهربائية مؤتمتة بالكامل ومدعومة بشبكة ألياف ضوئية متكاملة من (شركة ضوئيات)، وحيث تعتمد المنظومة الجديدة على أكثر من (940) كيلومترًا من شبكات الألياف الضوئية بما يتيح المراقبة اللحظية للشبكة الكهربائية، وتحليل المؤشرات التشغيلية بشكل استباقي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم – بمشيئة الله - في رفع موثوقية الخدمة وتقليص زمن الاستجابة وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية خلال موسم الحج.

وتضمنت الأعمال في المشاعر المقدسة تعزيز شبكات النقل والتوزيع الكهربائية، وإضافة محطة تحويل الطاقة الكهربائية (منى 7) وربطها بالشبكة الكهربائية، ليصل عدد محطات النقل لتحويل الطاقة الكهربائية التي تغذي المشاعر إلى (17) محطة، إلى جانب تنفيذ مشاريع توسعة للشبكات الكهربائية ومحطات التوزيع، وتركيب معدات ولوحات ذكية وأنظمة للكشف المبكر عن الأعطال، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة تدعم استقرار الأحمال الكهربائية واستدامة الخدمة.

وفي إطار الاستعدادات المبكرة للموسم، نفذت منظومة الطاقة اختبارات تشغيلية لمحاكاة الأحمال الفعلية والظروف التشغيلية خلال الحج، بهدف قياس جاهزية الأنظمة الفنية وكفاءة الاستجابة الميدانية، والتأكد من استمرارية الخدمة الكهربائية في مختلف المواقع في المشاعر المقدسة.

في حين تواصل الفرق التشغيلية والميدانية أعمالها على مدار الساعة، ضمن منظومة تشغيلية متقدمة تضع السلامة والموثوقية في مقدمة الأولويات، حيث تأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تشرف عليها وزارة الطاقة، لتقديم خدمات كهربائية موثوقة وآمنة وفق أعلى المعايير التشغيلية لخدمة ضيوف الرحمن.