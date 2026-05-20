بيت الثقافة بنجران ينظم معرضا فنيا بعنوان «رحلة في عالم المتاحف»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم بيت الثقافة بنجران، معرضا فنيا بعنوان «رحلة في عالم المتاحف» بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، وذلك بمقر البيت في نجران.

وتضمن المعرض أعمالا فنية مميزة باستخدام الكريستال ومجسمات تحاكي المقتنيات التراثية والتاريخية التي تزخر بها المنطقة، ومنها المواقع الأثرية القديمة، والعمارة التقليدية، والحرف اليدوية المحلية، والموروث الشعبي، وإبراز المنطقة كوجهة تراثية حية تربط بين الماضي والحاضر، كما استعرض التحولات الثقافية والتنموية التي شهدتها المملكة، مبينا العلاقة بين التراث العريق والتطور المعاصر.

ويأتي المعرض ضمن جهود بيت الثقافة لتقديم تجربة بصرية ثرية تعكس هوية المكان، وتبرز قيمته التاريخية بأسلوب مبتكر يتيح للزائرين استكشاف مفهوم المتاحف وأهميتها بطريقة تفاعلية وممتعة، ويسهم في تسليط الضوء على دور المتاحف في المجتمع كمنصة للتبادل الثقافي والتعليم والحفاظ على التراث، وتوضيح رسالة المتاحف في إثراء الذاكرة الجماعية وتعزيز الهوية الوطنية.