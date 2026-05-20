متاحف مكة المكرمة.. ذاكرة حضارية توثق التاريخ الإسلامي والإنساني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمثل المتاحف في مكة المكرمة نافذة حضارية وثقافية تعكس العمق التاريخي والإنساني للمدينة المقدسة، بما تحمله من إرث إسلامي متصل بتاريخ الرسالة الإسلامية وقبلة المسلمين، إذ تسهم هذه المتاحف في حفظ الذاكرة التاريخية وتوثيق المراحل الحضارية والعمرانية التي شهدتها مكة المكرمة عبر العصور، إلى جانب دورها في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى الزوار من مختلف دول العالم.

ويأتي اليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق ا18 من مايو من كل عام، مناسبة للتأكيد على أهمية المتاحف بوصفها مؤسسات ثقافية وإنسانية تحفظ التراث وتسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب والثقافات، من خلال ما تقدمه من محتوى معرفي يوثق الحضارات والتاريخ الإنساني.

وتحظى مكة المكرمة بمنظومة متنوعة من المتاحف والمعارض الثقافية التي تستعرض جوانب متعددة من التاريخ الإسلامي والحضاري، بدءا من توثيق السيرة النبوية والتاريخ المكي، وصولا إلى عرض المقتنيات الإسلامية النادرة والقطع المعمارية المرتبطة بالحرمين الشريفين، بما يجعل هذه المتاحف محطات معرفية يقصدها الزوار والباحثون والمهتمون بالتراث الإسلامي.

ويبرز ضمن هذه المنظومة متحف القرآن الكريم الواقع في حي حراء الثقافي، بوصفه أحد أبرز المتاحف المتخصصة في إبراز تاريخ المصحف الشريف وعلومه، من خلال مقتنيات نادرة ومخطوطات تاريخية توثق تطور كتابة المصحف والعناية به عبر العصور الإسلامية المختلفة.

ويضم المتحف نماذج تاريخية نادرة من المصاحف والمخطوطات الإسلامية، إلى جانب مقتنيات توثق جهود المسلمين في حفظ القرآن الكريم وطباعته وترجمته، باستخدام أساليب عرض حديثة وتقنيات تفاعلية تثري تجربة الزائر وتبرز البعد الحضاري والثقافي للقرآن الكريم في التاريخ الإسلامي.

ويعد معرض عمارة الحرمين الشريفين أحد المعالم الثقافية والمعرفية البارزة التي توثق مراحل العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر العصور الإسلامية، من خلال عرض قطع أثرية ومعمارية نادرة ومجسمات وصور تاريخية تبرز التطور العمراني والهندسي للحرمين الشريفين.

ويستعرض المعرض نماذج من الأبواب القديمة للحرمين الشريفين، وأدوات ومقتنيات استخدمت في أعمال العمارة والصيانة، إلى جانب مخطوطات وصور تاريخية توثق التوسعات المتعاقبة التي شهدها الحرمان الشريفان، بما يعكس حجم العناية والرعاية التي حظيا بها على امتداد التاريخ الإسلامي.

وتؤدي متاحف مكة المكرمة دورا مهما في تعزيز السياحة الثقافية وإثراء تجربة الزوار، عبر تقديم محتوى معرفي يجمع بين البعد التاريخي والإنساني والحضاري، ويسهم في تعريف الأجيال بتاريخ مكة المكرمة ومكانتها الإسلامية بوصفها مهبط الوحي وقبلة المسلمين.

وتسهم هذه المتاحف في توثيق التحولات العمرانية والثقافية التي شهدتها المدينة المقدسة، وتحفظ شواهد تاريخية نادرة تجسد ارتباط الإنسان المسلم بمكة المكرمة عبر مختلف العصور، في صورة تعكس البعد العالمي والإنساني للحضارة الإسلامية.

وتواصل المتاحف والمعارض الثقافية في مكة المكرمة تطوير وسائل العرض والتوثيق باستخدام التقنيات الحديثة والتجارب التفاعلية؛ بهدف تعزيز المحتوى الثقافي والمعرفي، وإيصال الرسالة الحضارية والتاريخية للمدينة المقدسة إلى الزوار من مختلف الثقافات واللغات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العناية بالتراث والثقافة وتعزيز جودة التجربة الثقافية للزوار والقاصدين.