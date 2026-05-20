«القدية» و«جوجل كلاود» تشغلان إحدى أضخم المدن الترفيهية في العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة القدية للاستثمار و(جوجل كلاود)، عن توسع كبير في تعاونهما لإنشاء البنية الرقمية الأساسية لأحد أكبر المشاريع الترفيهية في العالم.

وستستفيد القدية من تقنيات جوجل كلاود لتشغيل وجهة ترفيهية عملاقة، وذلك من خلال شركة Master Works بصفتها الشريك الاستراتيجي للتكامل.

ويعد مشروع القدية ركيزة أساسية ضمن رؤية المملكة 2030، الإطار الاستراتيجي الذي جرى إطلاقه عام 2016 لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والبنية التحتية والترفيه.

وفي حين أصبحت الوجهات الرئيسة مثل متنزه Six Flags مدينة القدية وأكواريبيا مفتوحة الآن أمام الزائرين، تواصل مدينة القدية التي تمتد على مساحة 360 كلم2 وتضم أكثر من 20 حيا، توسعها لتتضمن ملاعب رياضية احترافية، ومناطق ألعاب، ومرافق ثقافية وفنية ضمن منظومة ترفيهية ذكية وموحدة.

وستعتمد القدية على تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي من جوجل كلاود كونه محركا رقميا لعمليات المدينة، بما يوفر رؤى فورية حول مراحل البناء، وأنماط الطلب لدى الزائرين، وكفاءة العمليات التشغيلية في الوقت الحقيقي. ومن خلال تحليل هذه المؤشرات الحيوية أثناء حدوثها، ستتمكن القدية من العمل بصفتها مدينة ذكية متكاملة تستجيب بشكل فوري، مع تقليص زمن الحصول على الرؤى من أسابيع إلى دقائق.

وقال الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار عبدالرحمن العلي: إن هذا التعاون يهدف إلى تقديم تجربة رقمية سلسة تربط مدينة القدية بمحفظتنا الترفيهية المتنامية على مستوى المملكة، ومن خلال الجمع بين تقنيات جوجل كلاود وخبرة Master Works في التكامل، نعمل على بناء أساس قوي قائم على البيانات، يحول مشروعا بهذا الحجم إلى واقع ذكي وقابل للإدارة لكل من المشغلين والزائرين. وأوضح أن هذا التعاون يرتكز على 3 محاور تقنية رئيسة لتحقيق رؤية القدية:

مصنع ذكاء اصطناعي مدعوم بمنصة Gemini Enterprise Agent Platform: يمثل هذا المركز المخصص للابتكار بيئة متكاملة لتطوير وتوسيع أطر عمل ذكاء اصطناعي مصممة خصيصا، بحيث تحول أنماط سلوك الزائرين وإنفاقهم وتنقلاتهم إلى رؤى دقيقة تدعم تقديم تجارب شديدة التخصيص للضيوف. وتتيح هذه المنظومة للقدية الانتقال من الأتمتة التقليدية إلى إدارة تنبؤية للحشود وتقديم تجارب ترفيهية ديناميكية مصممة وفق اهتمامات كل زائر.

الذكاء الاصطناعي الوكيل (Q-Brain): من خلال الاستفادة من نماذج Gemini، ستتطور منصة Q-Brain، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بمدينة القدية، لتصبح شريكا تشغيليا فعالا. وستمكن هذه المنصة فرق الإدارة والموظفين من الوصول إلى رؤى فورية وتنفيذ المهام بشكل مستقل، بما يسهم في تبسيط عمليات اتخاذ القرار المعقدة عبر مختلف مرافق الوجهة.

منصة بيانات موحدة مبنية على BigQuery: ستعمل منصة البيانات المركزية الخاصة بالقدية بصفتها مصدرا موحدا للحقيقة، من خلال دمج البيانات من جميع الوجهات الترفيهية. وستوفر قدرات المعالجة عالية السرعة اللازمة لتشغيل مدينة ذكية بهذا الحجم، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الرقمية لجميع الأصول.

من جانبه، أوضح المدير العام لجوجل كلاود في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا عبدالرحمن الذهيبان، أنه من خلال دمج البنية التحتية العالمية واسعة النطاق لجوجل كلاود وأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها، تعمل القدية على بناء أساس يحول البيانات الضخمة إلى رؤى قابلة للتنفيذ، وتوفر منظومة الذكاء الاصطناعي المتكاملة الابتكار اللازم لتقديم تجربة مستخدم رائدة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة الرقمية في جميع جوانب هذا المشروع، وبما يتماشى مع طموحات رؤية المملكة 2030. وبصفتها الشريك الاستراتيجي للتكامل في المشروع، تضمن شركة Master Works تنفيذ هذه الحلول العالمية بسلاسة، وبناء بنية تحتية متكاملة ومرنة قادرة على تشغيل هذا النظام الترفيهي الضخم بكفاءة عالية.