- 1/3
- 2/3
- 3/3
دبي - فريق التحرير: تزوّجت الفنانة دوا ليبا من الممثل كالوم تيرنر في حفل زفاف خاص وحميم أُقيم داخل قاعة “أولد ماريليبون تاون هول” في لندن، بحضور عدد محدود من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين. (http://www.instagram.com/p/DZAtVZpoJiv/)
وخطفت دوا ليبا الأنظار بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستاناً مستوحى من تصميم البدلة من دار “سكياباريلي” للأزياء الراقية، بتوقيع المصمم دانيال روزبيري، ونسّقته مع قفازات متطابقة وحذاء من “كريستيان لوبوتان”، إضافة إلى قبعة بيضاء كبيرة من تصميم ستيفن جونز. في المقابل، ظهر كالوم تيرنر ببدلة كحلية أنيقة وربطة عنق كلاسيكية.
ويأتي هذا الزواج بعد نحو ثلاث سنوات على ارتباط الثنائي، إذ أعلنا خطوبتهما عام ٢٠٢٣ عقب طلب زواج رومانسي خلال عطلة نهاية العام. وكان من المتوقع أن يحتفلا بزفاف كبير في إيطاليا يمتد على عدة أيام، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والموسيقى، إلا أن الثنائي فضّلا في النهاية إقامة مراسم زواج خاصة بعيداً عن الأضواء.
وسبق أن تحدثت دوا ليبا في مقابلة مع مجلة “British Vogue” عن هذه المرحلة الجديدة من حياتها، مؤكدة أنها تمثل تحولاً مهماً بالنسبة لها بين نجاحاتها الفنية ورغبتها في بناء أسرة خلال المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: بعد زفاف دوا ليبا المفاجئ… الأنظار تتجه إلى احتفال إيطاليا الكبير، فمن نجم السهرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.