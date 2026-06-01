“7Dogs” يواصل أرقامه القياسية بإيرادات ٧.٨ مليون دولار و١.١ مليون تذكرة عربيًا

دبي - فريق التحرير: واصل فيلم الأكشن العربي والعالمي “سفن دوجز” تحقيق نتائج استثنائية في شباك التذاكر، بعدما بلغت إيراداته٧.٨٣٠.٤٠٠ دولار، فيما وصل إجمالي التذاكر المباعة إلى ١.١٢١.٧٣٧ تذكرة على مستوى العالم العربي، في استمرار للأداء الجماهيري القوي الذي يحققه الفيلم منذ انطلاق عرضه في دور السينما.

وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الأسواق من حيث الإيرادات بإجمالي بلغ ٣.٢١٢.٨٩٧ دولارًا، فيما حقق الفيلم ١.٩٩٣.٣٩٣ دولارًا في جمهورية مصر العربية، ليواصل حضوره اللافت في اثنين من أكبر أسواق السينما بالمنطقة. وتعكس هذه الأرقام حجم الإقبال الجماهيري الذي يحظى به الفيلم، إلى جانب قدرته على استقطاب شرائح واسعة من الجمهور في مختلف الدول العربية خلال فترة زمنية قصيرة.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا للزخم الذي صاحب الفيلم منذ الإعلان عنه وبدء عرضه، مدعومًا بحجم إنتاجه الكبير ومشاركة نخبة من النجوم العرب والعالميين. كما تعكس النتائج التي يحققها الفيلم المكانة المتنامية للمملكة كمركز إقليمي لصناعة الترفيه والسينما، في ظل ما تشهده من تطور متسارع في البنية التحتية للإنتاج واستقطاب المشاريع السينمائية الكبرى.