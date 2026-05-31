«الشؤون الإسلامية» توزع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد إتمامهم مناسك الحج لهذا العام.

وتنفذ الفرق الميدانية التابعة للوزارة أعمال التوزيع داخل صالات المغادرة وفق خطة تنظيمية تهدف إلى إيصال الهدية للحجاج قبل مغادرتهم إلى بلدانهم.

ويبلغ عدد النسخ المخصصة للتوزيع هذا العام 1.9 مليون نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم الصادرة عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، والمترجمة إلى أكثر من 80 لغة عالمية؛ بما يتيح للحجاج الاستفادة من معاني القرآن الكريم بلغاتهم المختلفة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن، ونشر كتاب الله تعالى، وتعزيز استفادة المسلمين من معاني القرآن الكريم بمختلف لغات العالم.