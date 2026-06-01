ولي العهد يعزي هاتفيًا السيد ناصر عبدربه منصور هادي في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، اتصالًا هاتفيًا اليوم، بالسيد ناصر عبدربه منصور هادي، أعرب فيه عن خالص تعازيه ومواساته في وفاة والده رئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي -رحمه الله-. ودعا ولي العهد الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته. من جانبه عبَّر ابن الفقيد عن بالغ شكره لولي العهد على تعازيه ومواساته لهم، سائلًا الله أن يجزل لسموه الأجر والمثوبة.

