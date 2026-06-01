البنوك السعودية تسهم في دعم نجاح موسم حج 1447هـ عبر خدمات مصرفية ومبادرات توعوية لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل البنوك السعودية مشاركتها في دعم جهود المملكة لإنجاح موسم حج 1447هـ، من خلال منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية والمبادرات التوعوية التي تسهم في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تجربتهم المالية خلال أداء المناسك.

وشهد الموسم تعزيز جاهزية البنوك في المشاعر المقدسة والمواقع المرتبطة بخدمة الحجاج، عبر دعم القنوات المصرفية الرقمية، ورفع جاهزية أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، بما يسهم في تسهيل تنفيذ العمليات المالية وتمكين الحجاج من الوصول إلى الخدمات المصرفية بكل يسر وموثوقية على مدار الساعة.

كما شاركت البنوك في دعم الجهود التوعوية من خلال نشر الرسائل الإرشادية والتوعوية عبر المنصات الرقمية والقنوات المختلفة، بما يسهم في تعزيز الوعي المالي، والتوعية بالاستخدام الآمن للخدمات المصرفية الرقمية، والتعريف بالخيارات المصرفية التي تسهّل على الحجاج إدارة تعاملاتهم المالية أثناء تنقلهم بين المشاعر.

وامتدت مساهمات البنوك إلى دعم عدد من المبادرات المجتمعية والخدمية المرتبطة بالموسم، في امتداد لدورها كشريك فاعل في دعم الجهود الوطنية لخدمة ضيوف الرحمن، وبما يعكس جاهزية القطاع المصرفي وكفاءته التشغيلية خلال المواسم الوطنية الكبرى.

وأكدت الأستاذة رابعة الشميسي، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، أن هذه المبادرات تجسد التزام البنوك السعودية بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الوطني، من خلال توظيف إمكاناتها البشرية والتقنية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن، والإسهام في تقديم تجربة حج آمنة وميسّرة تثري رحلة الحجاج، وتعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه الجهود انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

