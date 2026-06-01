رؤساء البعثات: التخطيط المبكر وجودة الخدمات وراء موسم حج ناجح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد عدد من رؤساء مكاتب شؤون الحجاج على أن حج هذا العام كان ناجحاً بامتياز ، مؤكدين على أن هذا الموسم تميّز بجودة الخدمات وسلاسة ومرونة الخطط، وأن التخطيط المبكر والتنفيذ الدقيق من قِبل كل الجهات العاملة في الحج كان وراء هذا التميّز والنجاح.

ووصفوا التوسعات التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة بأنها مبهرة ورائعة، وجعلت أداء الفريضة أكثر سهولة وراحة.

وأثنوا على التعاون الكبير الذي وجدوه من كل الجهات العاملة في الحج خصوصاً وزارة الحج والعمرة، و مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) ممثلة برحلات ومنافع ،ما انعكس على جودة الخدمة المقدمة لحجاجهم.

جاء ذلك خلال احتفال أقامتها رحلات ومنافع بمقرها مع شركاء النجاح بمناسبة نجاح موسم الحج تحت عنوان ( ختام الرحلة أثره مسك ).

تخللها كلمات لرؤساء مكاتب شؤون حجاج وعرض أفلام عن رحلة حج هذا العام ، واختتمت بتكريم شركاء النجاح من البعثات ومراكز الضيافة وتقديم الهدايا التذكارية.

وشهد الحفل حضور رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) أ. محمد معاجيني والرئيس التنفيذي لأشرقت م . محمد بادغيش ، والعضو المنتدب الدكتور سامر بنتن ، وأعضاء مجلس الإدارة بجانب الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الخزامي ورؤساء مراكز الضيافة ومنسوبي رحلات .

خدمات عظيمة

أثنى وزير الشؤون الدينية والأوقاف ووزير الحج والعمرة الباكستاني الشيخ سردار محمد يوسف على الخدمات المقدمة لحجاج الباكستان ، مما انعكس على أداءهم النسك بيسر وأمان .

وأضاف : "رأينا في هذا العام الكثير من الشواهد التي تؤكد ما توليه حكومة المملكة من عناية واهتمام كامل بالحجاج وحرصها على تقديم المزيد من الخدمات والإمكانيات لهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة".

وأثنى أسيوف على الخدمات التي وفرتها وزارة الحج والعمرة ومطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برحلات ومنافع للحجاج الذين تشرفت بخدمتهم بشكل عام وحجاج باكستان على وجه الخصوص، لافتا إلى أن التعاون الكبير بين القائمين على حجاج باكستان ووزارة الحج والعمرة ورحلات ومنافع مما كان له الأثر الكبير في تذليل العقبات لحجاج بلده وحرصهم على معالجة أي ملاحظة ورفع جودة الخدمة المقدمة للحجاج.

تخطيط سليم

أشاد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني رئيس لجنة الحج والعمرة الأستاذ عصام عبدالحليم على الجهود العظيمة المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسهيل وراحة حج ضيوف الرحمن من خلال وزارة الحج والعمرة وكل الجهات العاملة في الحج.

وامتدح الخدمات التي قدّمتها مطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برحلات لتيسير رحلة حج أكثر من 6 آلاف حاج من فلسطين طوال تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقال: "شهد هذا الموسم تنظيم دقيق وإنسيابية في الحركة بفضل التخطيط السليم والتعاون مع كل الجهات، بجانب تقديم الخدمات المميزة، وهي أمور انعكست على الاستقرار النفسي والهدوء والأمان والسكينة على الحجاج فكان موسماً ناجحاً".

مستوى التطلعات

وامتدح سعادة السيد دوران بيك رئيس مكتب شؤون حجاج قيرقستان مستوى الخدمات المقدمة لحجاج بلاده سواء في مكة المكرمة أو في المخيمات بالمشاعر المقدسة والتي كانت في مستوى التطلعات، حيث أبدى جميع حجاجهم رضاهم عنها، داعين الله أن يوفق حكومة خادم الحرمين الشريفين وكل القائمين على الحج.

وأثنى على جودة الخدمات التي قدّمتها رحلات ومنافع ؛ ما ساهم في أداء قرابة 6 الآف حاج من قيرقستان نسكهم بشكل مريح، مشددا على استمرار هذا التعاون بما يرفع جودة الخدمة مستقبلا .

تسهيلات جبارة

يؤكد نائب مدير الوكالة العربية للأسفار والسياحة المغربي الدكتور عبدالسلام جبيلو على وجود تطوّر كبير في مستوى الخدمات المقدمة، وتسهيلات متواصلة تقدّم للحاج المغربي في كل عام.

وامتدح التسهيلات التي تقدّم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام، وحجم التطور على مستوى البنية التحتية والذي أسهم في تسهيل رحلة الحاج، مشيداً بتعاون وزارة الحج والعمرة معهم في كل ما يتعلق بخدمة الحجاج.

ووصف العلاقة مع مطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برحلات ومنافع بأنها تكاملية، وهناك تنسيق وتعاون دائم فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للحاج المغربي منذ وصوله للأراضي السعودية وحتى مغادرته، مشيداً بالتطور الذي حصل على مستوى الخدمات، وهو ما انعكس على أداء الحجاج لنسكهم في ظل هذه الخدمات والتسهيلات بيسر وسهولة.

جهود كبيرة

من جانبه، رفع رئيس تنظيم الحج بجمهورية تشاد، الجنرال إدريس ديكوني التهاني والتبريكات للحكومة السعودية باسمه واسم كل الحجاج تشاد بمناسبة نجاح الموسم.

وأرجع هذا النجاح إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لراحة ضيوف الرحمن، والمشاريع الجبارة، مستشهداً بقطار المشاعر، وجسر الجمرات الجديد، وتوسعة صحن الطواف، والخيام المطورة، وغيرها من المشاريع التي يصرف عليها ملايين الريالات؛ لتقديم خدمة تليق بحجاج بيت الله الحرام.

وأكد على أن الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة للحجاج عبر وزارة الحج والعمرة ومطوفي حجاج الدول العربية ممثلة برحلات ومنافع متكاملة وتشمل جميع المرافق.

مؤكدا على تواصل الاجتماعات واللقاءات في الفترة المقبلة للتجهيز للموسم المقبل بما يلبي رغبات حجاج تشاد.

الارتقاء بالخدمة

فيما أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) أ. محمد معاجيني حرصهم على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.

درجات الراحة

من جانبه شدد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الخزامي أن سعيهم بكافة إمكاناتهم إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء الحجاج لنسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيدها الله-للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.