أخبار من السعودية.. طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من 5 مناطق

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-36 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من 5 مناطق.حسب بيان الأرصاد؛ لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) This is a Twitter Statusكما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وتصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الواصل ما بين وادي الدواسر إلى شرورة.في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.