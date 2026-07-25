أخبار من السعودية.. بموقع ناءٍ.. العثور على مفقود بعد يومين بمحمية الإمام تركي

أعمال المسح الجوي

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - أسهمت فرق الحماية بهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في العثور على مفقود بعد يومين من فقدانه داخل منطقة صحراوية وعرة ضمن نطاق المحمية، إثر عملية بحث ميدانية مدعومة بالرصد الجوي قادت إلى تحديد موقعه على بُعد نحو 45 كيلومترًا من أقرب طريق، في واقعة أظهرت كفاءة منظومة الهيئة الميدانية، وسرعة استجابتها، وقدرتها على توظيف كوادرها وتقنياتها في دعم سلامة الإنسان داخل النطاقات الطبيعية الممتدة.وأثناء تنفيذ الجولة الميدانية لفرق الحماية تابعة لمركز خوعاء، التقى أفراد فرق الحماية بإحدى فرق البحث والإنقاذ، وتلقى منها بيانات المفقود وأوصاف مركبته وعلى الفور، نُقلت المعلومات إلى غرفة عمليات الهيئة، التي باشرت متابعة الحالة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، فيما واصل عضو فريق الحماية أعمال البحث مستندًا إلى معرفته الميدانية بالمنطقة وطبيعة تضاريسها.ونظرًا لاتساع منطقة البحث وصعوبة الوصول إلى عدد من مواقعها بالوسائل التقليدية، نُفذت طلعات متتابعة باستخدام طائرة بدون طيار، مع إعادة توجيه مسارات المسح وتوسيع نطاق الرصد وفق المعطيات المتاحة، وعكست هذه العملية قدرة فرق الحماية على قراءة التضاريس، وإدارة أدوات الرصد الجوي، والاستمرار في البحث المنظم والدقيق في بيئة صحراوية تتطلب خبرة ميدانية وتركيزًا عاليًا وسرعة في التعامل مع المستجدات.وأسفرت أعمال المسح الجوي عن رصد مركبة مطابقة للأوصاف في موقع ناءٍ يبعد نحو 45 كيلومترًا عن أقرب طريق، حيث جرى تحديد إحداثيات الموقع والعثور على المفقود وهو بصحة جيدة، وتولت غرفة عمليات الهيئة تمرير الإحداثيات الدقيقة والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرق البحث والإنقاذ، وذوي المفقود، إلى جانب متابعة تحركات الفرق وتحديد نقطة الالتقاء حتى اكتمال عملية الوصول إليه وتسليمه.ودعت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من جاهزية المركبات ووسائل الاتصال ومعرفة الطريق قبل الانطلاق، مع تجنب المسارات الوعرة وأي ممارسات قد تعرض السلامة للخطر، كما أكدت الهيئة أن مركز الاتصال على الرقم 920022077 يستقبل الاستفسارات والبلاغات، بما يسهم في سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات التي تستدعي المساندة.