أخبار من السعودية.. سفير المملكة لدى اليمن: الحوثي حوّل اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 04:42 صباحاً كتب شريف احمد - أكد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، أن ميليشيا الحوثي حوّلت اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية على حساب أمن اليمن واستقراره، ومعاناة شعبه الذي يرزح تحت وطأة الظلم والتجويع والانتهاكات المستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
وشدد "آل جابر"، عبر حسابه في منصة إكس، اليوم السبت، على أن الحوثيين يواصلون ترويج الادعاءات الباطلة، كما يحاولون تصدير أزماتهم وإخفاقاتهم إلى الخارج، للتنصل من مسؤوليتهم عن المأساة الإنسانية التي تسببوا بها.
وأوضح "آل جابر" استمرار المملكة في دعم دخول السفن إلى موانئ الحديدة لتلبية احتياجات الشعب اليمني، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا الحوثية اعتداءاتها الجبانة على السفن التجارية المدنية في البحر الأحمر، بما يهدد حرية الملاحة الدولية وأمن المنطقة.
وشدد على أن المملكة ستظل داعمة للشعب اليمني الشقيق في جميع أنحاء اليمن، ومساندةً لحكومته الشرعية، حتى ينعم اليمن بالأمن والاستقرار والسلام.
وشدد "آل جابر"، عبر حسابه في منصة إكس، اليوم السبت، على أن الحوثيين يواصلون ترويج الادعاءات الباطلة، كما يحاولون تصدير أزماتهم وإخفاقاتهم إلى الخارج، للتنصل من مسؤوليتهم عن المأساة الإنسانية التي تسببوا بها.
دعم الشعب اليمنيوقال السفير السعودي، إن السعودية ستواصل دعم الشعب اليمني، ومساندة جميع المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، بما يضمن تمكين اليمنيين من السفر، بعدما "منع الحوثيون تسيير الرحلات منه بحجج واهية".
وأوضح "آل جابر" استمرار المملكة في دعم دخول السفن إلى موانئ الحديدة لتلبية احتياجات الشعب اليمني، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا الحوثية اعتداءاتها الجبانة على السفن التجارية المدنية في البحر الأحمر، بما يهدد حرية الملاحة الدولية وأمن المنطقة.
السلام في اليمنوأكد السفير السعودي أن السلام في اليمن لن يتحقق عبر الشعارات أو بالمراوغة السياسية، بل بإرادة صادقة تضع مصلحة اليمن وشعبه فوق كل اعتبار، وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية التي أطالت أمد الصراع وفاقمت معاناة الملايين.
وشدد على أن المملكة ستظل داعمة للشعب اليمني الشقيق في جميع أنحاء اليمن، ومساندةً لحكومته الشرعية، حتى ينعم اليمن بالأمن والاستقرار والسلام.