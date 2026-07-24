السلطات الإسبانية: إخماد حريق مدريد مستحيل

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 11:56 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات الإسبانية، مساء اليوم، أن الحريق في منطقة العاصمة مدريد بلغ ذروته، مؤكدةً استحالة إخماده.

وقال المحافظ كارلوس نوفيلو، في مؤتمر صحفي بمركز قيادة عمليات مكافحة الحريق: "من الواضح حاليًا أن الحريق بلغ ذروته، ومن المستحيل إخماده"، في وقت أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسباني بأن بيدرو سانشيز سيتوجه، قبل ظهر السبت، إلى مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في العاصمة الإسبانية، يرافقه وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا.

