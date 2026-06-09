بالصور: ابن أنجلينا وبراد يفاجئ الجميع بتصريح جريء ثم يفي بوعده داخل حلبة القتال

دبي - فريق التحرير: أثار نوكس، نجل أنجلينا حولي وبراد بيت، البالغ من العمر ١٧ عاماً، تفاعلاً واسعاً بعدما ألقى كلمة غير تقليدية خلال حفل تخرجه، أعلن فيها بحماس عن مشاركته في نزال للفنون القتالية في الليلة نفسها، متعهداً بتحقيق الفوز بالضربة القاضية.

وظهرت أنجلينا جولي بين الحضور وهي توثّق لحظة إلقاء ابنها للكلمة عبر هاتفها، بينما أكد نوكس أمام زملائه أنه سيخوض نزالاً ضمن بطولة للفنون القتالية بعد ساعات قليلة من الحفل.

ولم يكتفِ بالكلام، إذ شارك بالفعل في النزال مساءً، حيث أظهر مهارات لافتة في رياضة المواي تاي، التي يمارسها منذ فترة، وتمكن من تقديم أداء قوي داخل الحلبة وسط حضور جماهيري كبير.

ولفتت وسائل إعلام أجنبية إلى أن إطلالة نوكس وأسلوبه في القتال أعادا إلى الأذهان شخصية تايلر دردن التي جسّدها والده براد بيت في فيلم Fight Club، خاصة مع اعتماده تسريحة شعر مشابهة لوالده في تسعينيات القرن الماضي.

نذكر أن أنجلينا جولي وبراد بيت لديهما ستة أبناء، ثلاثة منهم بالتبني وثلاثة أبناء بيولوجيون. فقد تبنّت جولي ابنها الأكبر مادوكس جولي من كمبوديا عام ٢٠٠٢، ثم زاهارا جولي من إثيوبيا عام ٢٠٠٥، وباكس جولي من فيتنام عام ٢٠٠٧. أما أبناؤهما البيولوجيون فهم شيلوه جولي التي وُلدت عام ٢٠٠٦، والتوأم نوكس جولي وفيفيان جولي اللذان وُلدا عام ٢٠٠٨. ويُعد الأبناء الستة من أكثر أبناء المشاهير شهرةً، وقد حرصت جولي على إبعادهم نسبياً عن الأضواء رغم الاهتمام الإعلامي الكبير الذي يرافقهم.