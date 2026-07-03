الزلزال المدمر يودي بحياة جميع أعضاء فرقة “Van Der Dijs” الفنزويلية

دبي - فريق التحرير: لقي جميع أعضاء فرقة Van Der Dijs الفنزويلية لموسيقى “النو ميتال” مصرعهم إثر الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في٢٤ يونيو/حزيران.

ووفقًا لصحيفة Últimas Noticias الفنزويلية، توفي كل من المغني مانويل فان دير دايس، وعازف الغيتار غابرييل غوميز، وعازف الباس زاندر هيرنانديز، وعازف الدرامز أبراهام فوكو، بعدما انهار مبنى كوستامار2 في ولاية لا غوايرا الساحلية، حيث كانوا يجرون تدريباتهم.

وتُعد ولاية لا غوايرا من أكثر المناطق تضررًا جراء الكارثة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ لاحقًا من انتشال جثامين أعضاء الفرقة من تحت الأنقاض.

وكانت فرقة Van Der Dijs من الفرق الصاعدة في مشهد موسيقى الروك الفنزويلي، إذ تأسست عام ٢٠٢٤ وأطلقت أولى أغنياتها بعنوان “Nemesis” في العام نفسه، قبل أن تطرح عدة أعمال أخرى، كان أحدثها أغنية “15 Minutos” التي صدرت قبل شهر فقط.

وقبل أيام من الكارثة، أحيت الفرقة حفلاً كامل العدد في١٩ يونيو/حزيران على مسرح Centro de Arte Moderno في العاصمة كاراكاس، كما كانت تروّج عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” لسلسلة حفلات جديدة في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت فنزويلا قد تعرضت لزلزالين بلغت قوتهما سبع درجات وعُشري درجتين، وسبع درجات وخمسة أعشار الدرجة، ما أسفر عن دمار واسع وأزمة إنسانية كبيرة، في ظل اكتظاظ المستشفيات واستمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض.

وحتى الآن، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أكثر من ٢٢٩٠ قتيلًا، إضافة إلى آلاف الجرحى والمفقودين.