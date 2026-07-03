تحديث بالصور: عامر زيان يكشف عن جنس مولوده القادم بطريقة لافتة

دبي - فريق التحرير: كشف الفنان اللبناني عامر زيان عن جنس مولوده المنتظر، معلنًا أنه يستعد لاستقبال طفلة خلال الأشهر المقبلة.

وظهر في الصورة التي نشرها “زيان” عبر حسابه على انستغرام، لوحة كُتب عليها: “طفلة منتظرة في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦”، إلى جانب بالون باللون الزهري، في إشارة إلى أن عامر زيان ينتظر مولودته الجديدة في ذلك الشهر.

وأرفق عامر الصورة بتعليق مؤثر جاء فيه: “شخص مميز سينضم إلينا قريبًا”، معبرًا عن سعادته بهذه المرحلة الجديدة في حياته العائلية.

كما لفتت الصور الأنظار إلى ظهور أولاد عامر وهم يجلسون حاملين بالونات باللون الأزرق، في مشهد عائلي مليء بالفرح، تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وانهالت عليه التهاني والتبريكات متمنين له ولعائلته دوام السعادة.

وكان عامر زيان قد زفّ خبراً سعيداً لجمهوره ومحبيه، معلناً استعداد عائلته لاستقبال مولود جديد ينضم إلى طفلَيه شربل وإلياس.

وجاء هذا الإعلان العفوي خلال لقاء سريع مع كاميرا “وان تي في”، حيث ظهر عامر وهو يحمل طفله الصغير شربل. وخلال اللقاء، سأل طفله عمّا إذا كان ينتظر “بيبي جديد”، ليؤكد بعدها بفرح قائلاً: “بعد كم شهر… إي، في بيبي جديد على الطريق”.

وعبّر عامر عن سعادته الكبيرة بهذه النعمة، قائلاً: “الحمد لله، كتر خير الله، هذه نعمة من عند الله، وإن شاء الله يعطيهم أياماً جميلة”.

وعندما مازحته المراسلة بالقول إن من يُرزق بأطفال بهذا الجمال يحقّ له ألّا يتوقف عن الإنجاب، ردّ ضاحكاً بأن زوجته أماندا تؤيد الفكرة أيضاً، متمنياً لعائلته دوام الصحة والبركة.

وفي لفتة طريفة ومحببة، أظهر طفله شربل خفة ظله وعفويته أمام الكاميرا، فعندما سأله والده عن اسمه الكامل، أجاب بسرعة وذكاء: “شربل الخوري” (وهي الكنية الحقيقية لعائلة الفنان)، وسط ضحكات والده وقبلاته وفخره الواضح به.