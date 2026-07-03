بعد تقارير عن زواجهما سرًا… نيويورك تستعد لزفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي الأسطوري

دبي - فريق التحرير: تتجه أنظار الملايين حول العالم، اليوم الجمعة، إلى قاعة “ماديسون سكوير غاردن” الشهيرة في قلب مدينة نيويورك، حيث ينطلق حفل الزفاف الفخم لنجمة البوب تايلور سويفت ونجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي، وسط أجواء من السرية التامة وإجراءات أمنية مشددة، في حدث وصفه كثيرون بـ”الزفاف الملكي الأميركي”.

ويأتي هذا الحفل الضخم بعد ساعات قليلة من تداول تقارير صحفية أميركية أفادت بأن الثنائي، وكلاهما يبلغ من العمر ٣٦ عاماً، قد أتما زواجهما قانونياً بالفعل في حفل سري للغاية اقتصر على أفراد العائلة والدائرة المقربة، وذلك قبيل انطلاق الاحتفالات الرسمية.

وكانت ملامح الحدث الفني والرياضي الأبرز لهذا العام قد بدأت بالظهور مساء أمس الخميس خلال “العشاء التجريبي”، حيث رصدت عدسات المصورين توافد عدد من نجوم الصف الأول إلى نيويورك للمشاركة في المناسبة.

وفي السياق نفسه، التقطت الكاميرات صوراً لبرادلي كوبر وآشلي أفينيون وعارضة الأزياء جيجي حديد أثناء مغادرتهم منزل الأخيرة متوجهين إلى موقع العشاء. كما أكدت تقارير أجنبية أن الأصدقاء المقربين لسويفت باتوا على أهبة الاستعداد للاحتفال بها اليوم، بعدما رُصدت سيلينا غوميز برفقة عدد من المشاهير وهم في طريقهم للانضمام إلى احتفالات الثنائي.

ورغم التكتم الشديد، أشارت مصادر إلى أنه لم يُسجَّل حتى الأسبوع الماضي أي طلب رسمي للحصول على رخصة زواج في مانهاتن، ما عزز التكهنات بإقامة المراسم القانونية بعيداً عن نيويورك، وسط ترجيحات بأن تكون قد أُقيمت في ولاية تينيسي، خاصة بعد تتبع رحلات الطائرة الخاصة بسويفت بين عدد من المدن المرتبطة بعائلتي العروسين.

وتزامناً مع اللمسات الأخيرة للحفل، الذي يُتوقع أن يجمع أكثر من ألف مدعو من أبرز مشاهير هوليوود وعالم الرياضة والموسيقى، كشفت تقارير أن العروسين قررا تقديم تبرعات بملايين الدولارات لصالح عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في نيويورك وخارجها، في خطوة تضيف بعداً إنسانياً إلى احتفالات زفافهما.