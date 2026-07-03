بعد سنوات من الحب.. هل يقترب أونور تونا وياسمين يازيجي من القفص الذهبي؟

دبي - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صوراً جديدة جمعت النجم التركي أونور تونا بحبيبته الممثلة ياسمين يازيجي، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع الثنائي وبالانسجام الواضح بينهما.

وأبدى الجمهور ترحيباً واسعاً باستمرار قصة الحب التي تجمع النجمين منذ عام ٢٠٢٢، والتي حافظت على استقرارها رغم الشائعات والتكهنات التي رافقتها خلال السنوات الماضية، ما جعلها من أكثر العلاقات متابعةً في الوسط الفني التركي.

وفي حين احتفى عدد كبير من المتابعين باستمرار هذه العلاقة، ركّز آخرون في تعليقاتهم على مطالبة أونور تونا باتخاذ الخطوة التالية والتقدم رسمياً لطلب يد ياسمين، معتبرين أن الوقت قد حان لتتوج هذه العلاقة المستمرة بالزواج والدخول إلى القفص الذهبي.

ويحظى أونور تونا بشعبية كبيرة في تركيا والعالم العربي، خاصة بعد نجاحه اللافت في مسلسل “الطبيب المعجزة”، إلى جانب مشاركته في أعمال حققت انتشاراً واسعاً، أبرزها “التفاح الحرام” و”المحكوم”، كما كان آخر ظهور درامي له في مسلسل “حياتي الرائعة” إلى جانب النجمة هلال ألتنبيليك.

أما ياسمين يازيجي، فقد استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة لدى الجمهور التركي والعربي، وحققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل “الصيف الأخير”، الذي شكّل محطة مهمة في مسيرتها الفنية.