رونالدو يدخل عالم الدراما… تصوير مسلسله الجديد انطلق ومنصات البث الرقمي تتنافس عليه

دبي - فريق التحرير: يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو توسيع إرثه داخل وخارج ملاعب كرة القدم، إذ يستعد لخوض تحدٍ جديد من خلال دخوله عالم التمثيل والإنتاج التلفزيوني للمرة الأولى.

وبعد مشاركته مع منتخب البرتغال في كأس العالم للمرة السادسة وخروجه من دور الـ١٦ عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون مقابل، بدأ رونالدو، البالغ من العمر ٤١ عاماً، مرحلة جديدة بعيداً عن المستطيل الأخضر.

وسيشارك قائد البرتغال في مسلسل خيالي يحمل عنوان “Day 1s”، تدور أحداثه في عالم الأعمال المرتبط بكرة القدم البريطانية، إلى جانب أسطورة الكرة الفرنسية تييري هنري.

ولن يكتفي رونالدو بالظهور كممثل في العمل، بل سيخوض أيضاً تجربة الإنتاج التنفيذي للمرة الأولى، عبر شركة UR Marv Studios التي أسسها عام ٢٠٢٥ مع المخرج ماثيو فون، صاحب أعمال شهيرة مثل سلسلة Kingsman. وبدأت عدة منصات بث عالمية المنافسة للحصول على حقوق عرض المسلسل.

ويشارك في بطولة العمل الممثل داميان لويس، المعروف بأدواره في مسلسلات مثل Homeland وBillions، حيث يجسد شخصية ستانلي دالتون، وكيل لاعبين نافذ يجد نفسه وسط شبكة معقدة من العلاقات والقوى المؤثرة في عالم كرة القدم.

ويركز المسلسل على ما يحدث خلف كواليس كرة القدم الاحترافية، من مفاوضات سرية وصراعات نفوذ ومصالح اقتصادية وقرارات وكلاء اللاعبين التي قد تغيّر مسيرة لاعب بالكامل خلال ساعات قليلة.

وجاءت فكرة “Day 1s” من ابتكار دارين دين، وكيل أعمال تييري هنري، ووفقاً للتقارير، بدأ تصوير العمل بالفعل في ملعب نادي بارنت إف سي شمال غرب لندن.

وسبق لرونالدو أن ظهر على الشاشة من خلال السلسلة الوثائقية على نتفليكس الخاصة بخطيبته جورجينا رودريغيز بعنوان “أنا جورجينا”، إضافة إلى فيلمه الوثائقي عن سيرته الذاتية “Ronaldo” الذي صدر عام ٢٠١٥.

لكن دخول رونالدو عالم الدراما يأتي في وقت يواصل فيه تنويع استثماراته خارج كرة القدم، بعدما توسع خلال السنوات الأخيرة في مجالات عدة، من بينها الأزياء والضيافة والإنتاج الإعلامي، ليعزز علامة تجارية شخصية تتجاوز حدود الرياضة.

وبهذه الخطوة، يضيف الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات محطة جديدة إلى مسيرته، مؤكداً أن طموحه لا يقتصر على الملاعب، بل يمتد أيضاً إلى عالم الترفيه وصناعة المحتوى.