شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تسجيل المصحف المرتل بصوت السديس باستديو الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

إيصال رسالة الحرمين الشريفين

الدمام - شريف احمد - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ عن انتهاء تسجيل المصحف المرتل كاملًا بصوت رئيس الشؤون الدينية، الشيخ الدكتور: عبدالرحمن السديس، في استديو الرئاسة.وشكر المشرف على شؤون الأئمة والمؤذنين، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية الدكتور عبدالله الصولي، والحلقات القرآنية؛ اللهَ على جزيل إنعامه وجميل إحسانه وعظيم امتنانه؛ على ما منَّ به من اكتمال تسجيل المصحف المرتل في استديو الرئاسة، بصوت معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس.وبيَّن أن المصحف المرتل من الحرمين الشريفين؛ تتطلع له القلوب في مشارق الأرض ومغاربها، وسيتم بثه ونشره قريبًا على القنوات والإذاعات ومواقع التواصل.وأوضح بأن المصحف المرتل يأتي رغبة من معاليه في إخراج مصحف الحرمين الشريفين المرتل، بصوت أصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين؛ لإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وبث هدايات هذا الدين للعالمين، من خلال التلاوات القرآنية الندية، والتي تتعلق بها قلوب المسلمين؛ لما تمثله تلاوات أئمة الحرمين الشريفين من مكانة نفيسة في نفوسهم؛ لإمامتهم في بيت الله الحرام، ومسجد نبيه ﷺ.ويحظى مشروع تسجيل التلاوات القرآنية والمصاحف المرتلة لأصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بكبير عناية واهتمام من رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين؛ لما يمثله المشروع من تعلق بالقرآن العظيم، ونشر هداياته للعالمين.