بالارقام : كم بلغت أجور نجوم Spider-Man: Brand New Day ؟  

دبي - فريق التحرير: يواصل فيلم “Spider-Man: Brand New Day” إثارة اهتمام عشاق مارفل، ليس فقط بسبب ترقب عرضه، بل أيضاً بعد الكشف عن الأجور الضخمة التي حصل عليها أبطاله، والتي وصلت إلى أرقام خيالية.

وتصدر النجم توم هولاند قائمة الأجور، إذ تشير التقديرات إلى حصوله على ٢٠ مليون دولار مقابل تجسيده شخصية “سبايدرمان”، فيما جاء مارك روفالو في المرتبة الثانية بأجر بلغ ١٢ مليون دولار، تليه زندايا التي تقاضت نحو ٨ ملايين دولار.. أما بقية نجوم العمل الخمسة، فتتراوح أجورهم بين مليون و٦ ملايين دولار. في الفيلم يحمل توقيع المخرج ديستين دانيال كريتون، على أن ينطلق عرضه في دور السينما اعتباراً من ٣١ تموز/يوليو ٢٠٢٦.

وعلى هامش الحملة الترويجية، تستضيف دبي عرضاً مبكراً وحصرياً للفيلم عند برج خليفة، في واحدة من أبرز الفعاليات السينمائية لهذا العام، احتفالاً بعودة بطل مارفل الشهير إلى الشاشة الكبيرة.

كما شهدت باريس مفاجأة مميزة للنجمين توم هولاند وزندايا، بعدما استقبلهما جمهور الفيلم بعرض موسيقي مفاجئ (Flash Mob) قاده عازف البيانو جوليان كوهين بمشاركة أطفال وموسيقيين، الذين أدوا أغنية Titanium لديفيد غيتا وسيا خلال جلسة التصوير الخاصة بالفيلم.

وفي السعودية، تصدّر “سبايدرمان” واجهة برج المملكة في الرياض ضمن الحملة الترويجية التي أطلقتها VOX Cinemas استعداداً لعرض الفيلم.

أما زندايا، فواصلت خطف الأنظار خلال الجولة الترويجية، إذ تألقت في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس بفستان من مجموعة Ashi Studio لخريف ٢٠٢٦، استوحت تفاصيله من شكل العنكبوت، مع حذاء حمل مجسماً صغيراً لعنكبوت.

كما ظهرت إلى جانب زوجها توم هولاند، الذي ارتدى بدلة باللون العنابي مع قميص أحمر وربطة عنق كحلية، في إطلالة استوحت ألوانها من زي “سبايدرمان”.

وتعيد زندايا في الفيلم تجسيد شخصية ميشيل “إم جي” جونز-واتسون، لتلتقي مجدداً مع توم هولاند على الشاشة للمرة الثانية هذا العام، بعد مشاركتهما في فيلم The Odyssey للمخرج كريستوفر نولان.

وخلال إحدى الفعاليات الجماهيرية في المكسيك، خطف الثنائي الأنظار بلقطة رومانسية، عندما أرسل توم هولاند قبلة في الهواء إلى زندايا أمام الجمهور، لتبادله الابتسامة والقبلة في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن ينطلق عرض “Spider-Man: Brand New Day” في دور السينما يوم ٣١ تموز/يوليو ٢٠٢٦، وسط توقعات بأن يكون أحد أكبر أفلام العام من حيث الإيرادات والإقبال الجماهيري.