وفاة نجم UFC ألان ناسيمنتو عن ٣٤ عامًا أثناء نومه… إليكم التفاصيل

دبي - فريق التحرير: توفي المقاتل البرازيلي ألان ناسيمنتو، أحد نجوم بطولة UFC، عن عمر ناهز ٣٤ عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نومه، وفق ما أعلنته منظمة الفنون القتالية المختلطة.

وجاء في بيان رسمي صادر عن UFC أن ناسيمنتو عُثر عليه صباح الإثنين ٣ آب/أغسطس فاقدًا للوعي، بعد تعرضه لما يُعتقد أنها أزمة قلبية أثناء نومه.

وأضاف البيان: “على الرغم من الجهود التي بذلها الفريق الطبي الذي حضر إلى المكان، فقد أُعلن عن وفاته في موقع الحادث. نتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه وزملائه وكل من أحبوه في هذا الوقت العصيب.”

وكان ناسيمنتو يقيم في مدينة ساو باولو البرازيلية، وترك خلفه زوجة وطفلين.

وخاض المقاتل الراحل آخر نزالاته في شهر حزيران/يونيو الماضي، حيث خسر أمام ميتش رابوسو بقرار منقسم للحكام.

ودافع ناسيمنتو عن ألوان فريق Chute Boxe البرازيلي، وحقق خلال مسيرته في UFC أربعة انتصارات مقابل هزيمتين، فيما بلغ سجله الاحترافي في رياضة الفنون القتالية المختلطة ٢٢ انتصارًا مقابل ٧ هزائم.

ومن جانبه، نعى فريق Chute Boxe المقاتل الراحل في بيان مؤثر، جاء فيه: “لقد فقدنا محاربًا وصديقًا ومنافسًا مخلصًا وإنسانًا استثنائيًا. لقد كسب احترام وإعجاب كل من عرفه، وكان مصدر إلهام داخل الحلبة وخارجها بإصراره وتواضعه وروحه القتالية. سيظل اسمه وقصته وإرثه خالدين إلى الأبد.”