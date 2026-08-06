خلف الشهرة قصة مؤلمة… جو جوناس يروي معاناته لأول مرة: ماذا حدث معه؟

دبي - فريق التحرير: تحدّث المغني الأميركي جو جوناس الخليج 365 عن تحدياته النفسية، كاشفًا أن عدم تحقيق ألبومه الغنائي المنفرد الأول النجاح التجاري المتوقع أدخله في مرحلة صعبة، واجه خلالها نوبات هلع وآلامًا جسدية، قبل أن يخوض تجربة العلاج النفسي للمرة الأولى في حياته.

وخلال استضافته في بودكاست «Hey Jonas» إلى جانب شقيقَيه نك وكيفن، تحدّث جو، عضو فرقة “جوناس براذرز”، عن تأثير ألبومه الأول “Fastlife” الصادر عام ٢٠١١ على حالته النفسية، موضحًا أن تراجع نجاح العمل مقارنة بتوقعاته شكّل ضغطًا كبيرًا عليه.

وقال جو إن النجاح الذي رافق فرقة “جوناس براذرز”، من ألبومات تصدرت المراتب الأولى وجولات غنائية كاملة العدد، جعله يضع سقفًا مرتفعًا لتجربته الفردية، مضيفًا أن شعوره بأن نجاحه المنفرد سيحدد قيمته الشخصية كان “منطقًا خاطئًا”.

يُذكر أن ألبوم “Fastlife” احتل المرتبة الـ١٥ على قائمة “بيلبورد ٢٠٠” عند صدوره، فيما وصلت أغنيته المنفردة “See No More” إلى المرتبة الـ٩٢ على قائمة “Billboard Hot ١٠٠”.

وأشار جو إلى أن الضغوط النفسية انعكست على صحته الجسدية، إذ بدأ يعاني من نوبات هلع وآلام متكررة، ما دفعه إلى زيارة الأطباء والخضوع لفحوصات طبية شاملة. وأكد له الأطباء عدم وجود أي مشكلة صحية جسدية، ونصحوه بالتوجه إلى مختص في الصحة النفسية.

وعلّق جو على ذلك قائلًا: “كنت أقول لنفسي: لست بحاجة إلى معالج نفسي، لماذا قد أحتاج إلى زيارة أحدهم؟”.

كما استعاد الفنان تلك المرحلة، موضحًا أنه حاول الهروب من الضغوط عبر الانشغال والتشتيت أثناء إقامته في نيويورك، حيث كان يقضي ساعات طويلة في ركوب الدراجة الهوائية لتجنب متابعة هاتفه وقراءة التعليقات السلبية حول الألبوم، بدلًا من مواجهة السبب الحقيقي لمعاناته.

وتحدّث عن تجربته الأولى مع العلاج النفسي قائلًا: “تحدثت مع أحد المختصين أخيرًا، وبعد أن بكيت طوال الساعة الأولى لمجرد طرح السؤال الأول، أدركت كم كان هذا القرار عظيمًا ومفيدًا”.

وأكد جو جوناس، صاحب أغنية “Cake by the Ocean”، أن المعالج النفسي لعب دورًا أساسيًا في مساعدته خلال مراحل صعبة من حياته، مشددًا على أهمية اللجوء إلى المختصين إلى جانب دعم العائلة والأصدقاء.

يُذكر أن جو جوناس أصدر ألبومه المنفرد الثاني بعنوان “Music for People Who Believe in Love” في أيار/مايو ٢٠٢٥.