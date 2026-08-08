كرم بورسين يمدّ يده إلى سيلا تورك أوغلو… والقرار بانتظارها

دبي - فريق التحرير: تتواصل التحضيرات للمسلسل التركي الجديد “Grand Maison İstanbul”، المقتبس من العمل الياباني الشهير “Grand Maison Tokyo”، والذي تتولى إنتاجه شركة Dass Yapım، تمهيدًا لعرضه عبر منصة Prime Video.
ويستعد الممثل التركي كرم بورسين لتجسيد دور البطولة في العمل، حيث سيؤدي شخصية الشيف الكاريزماتي أتيش ليفينت أوغلو.
ووفقًا لأحدث التسريبات الصحفية، قُدّم عرض رسمي إلى الممثلة الشابة سيلا تورك أوغلو لتجسيد دور البطولة النسائية من خلال شخصية الشيف دفنة.
ويأتي هذا الترشيح بعد التعاون الناجح الذي جمع سيلا تورك أوغلو برئيسة شركة Dass Yapım، سيلين سيفيجين، في مسلسل “Doktor Başka Hayatta”.
ويتألف المسلسل من ثماني حلقات فقط، ومن المقرر تصويره في منطقة أورلا الساحلية في تركيا، فيما لم يُكشف حتى الآن عن اسم المخرج الذي سيتولى إخراج العمل.
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