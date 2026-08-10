بالصور: ميغان ماركل تستحضر ديانا في سهرة مع هاري.. قطعة من إرث الأميرة تخطف الأنظار

دبي - فريق التحرير: استحضرت دوقة ساسكس ميغان ماركل ذكرى حماتها الراحلة الأميرة ديانا، خلال سهرة جمعتها بزوجها الأمير هاري في كندا، حيث اختارت ارتداء أقراط ديانا الماسية والمرصعة بالياقوت، في إطلالة حملت طابعًا خاصًا ولفتت الأنظار.

وظهرت ماركل، البالغة من العمر ٤٥ عامًا، خلال حفل أقيم احتفالًا بالذكرى الأربعين لتأسيس مؤسسة ديفيد فوستر، مرتدية فستانًا أسود من تصميم المصممة الكندية غريتا كونستانتين، ونسّقت إطلالتها مع أقراط ديانا، فيما ظهر الأمير هاري ببدلة سهرة سوداء أنيقة وربطة عنق من اللون نفسه.

وحضر الزوجان الحفل إلى جانب عدد من النجوم والشخصيات البارزة، من بينهم كاثرين ماكفي، آدم ليفين، جوش غروبان، قبل أن يتبع المناسبة حفل موسيقي مجاني في ميناء فيكتوريا الداخلي.

ويرتبط ديفيد فوستر، البالغ من العمر ٧٦ عامًا، بعلاقة صداقة قوية مع هاري وميغان، وكان قد ساهم في ترتيب إقامتهما الخاصة في جزيرة فانكوفر أواخر عام ٢٠١٩، قبل تخليهما عن مهامهما الملكية.

ولطالما استوحت ميغان ماركل بعض تفاصيل إطلالاتها من أسلوب الأميرة ديانا، رغم أنها لم تلتقِ بها قبل وفاتها عام ١٩٩٧ عن عمر ٣٦ عامًا. وسبق أن ظهرت ماركل خلال رحلتها مع هاري إلى نيجيريا عام ٢٠٢٤ وهي ترتدي قلادة ذهبية قيل إنها تعود إلى ديانا، كما شوهدت قبل ذلك بعام وهي تضع ساعة كارتييه الخاصة بالأميرة الراحلة خلال إحدى نزهاتها.