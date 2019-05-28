جاستن بيبر وهيلي بالدوين يُخطّطان لحفل زفافهما بعد علاجه من الاكتئاب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت مجلة "بيبول" البريطانية أن النجم جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء، هيلي بالدوين، يُخطّطان لإقامة حفل زفافهما بعد الانتهاء من العلاج النفسي الخاص بـ بيبر.

وقالت الصحيفة إن الزوجين يمضيان وقتهما في خطط الزفاف، بعد أن جعلا الأولوية لصحة جاستن النفسية والعقلية.

وأقام الزوجان حفلًا في قاعة هادئة الخريف الماضي، ولا يزال جاستن بيبر وزوجته هيلي يُخطّطان لإقامة احتفال أكبر، لكن "عندما يكونان جاهزين"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن جانبه، كشف مصدر مقرّب من الزوجين أن هيلي تقوم بدعم "بيبر"، وأن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لهما هو أن يتمتع جاستن بصحة نفسية جيدة، وأضاف:"يبدو أن علاجه ساعده كثيرًا، لقد غير طريقة تفكيره".

وفي فبراير، كان يتلقّى جاستن المشورة العلاجية، ومنذ ذلك الحين، أبقى صانع الأغاني الكندية مشجعيه على اطلاع دائم بحياته، وتبادل التحديثات الصحية على "إنستغرام".

يعالج نجم البوب، الذي لديه أكثر من 219 مليون متابع على "إنستغرام" و"تويتر" من الاكتئاب.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر جاستين بيبر أغنية جديدة بعنوان "I Don't Care".