أشهر 7 أسباب وراء ارتفاع صوت محرك السيارة

دبي - كتب محمد فتوح - ما أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة؟، سؤال يأتي إلى ذهنك إذا لاحظت أن محرك سيارتك يرتفع صوته يومًا بعد يوم. وأصوات المحرك دائمًا ما تكون مخيفة بعض الشيء، ومزعجة أيضًا. وهناك أسباب مختلفة تؤدي إلى ارتفاع صوت محرك السيارة، كما أن نوع الصوت الذي تسمعه يمكن أن يشير إلى وجود خطأ ما في المحرك أو في اسطوانة السيارة وأسباب متنوعة، وأنه الوقت الضروري للذهاب بسيارتك إلى الصيانة.

وفي هذه المقالة، يشرح لكم موقع “سعودي أوتو” أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة.

ما هي أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة؟

إن استكشاف سبب ارتفاع صوت محرك السيارة وإصلاحه بشكل صحيح سيمنحك معلومات أساسية لاتخاذ قرار مستنير حول كيفية حل المشكلة. بهذه الطريقة، ستمنع المزيد من الضرر، وتحافظ على سلامة سيارتك، وتتأكد من قدرتك على اجتياز فحص السيارة.

إعلان

ومن المشاكل المتكررة التي تؤدي إلى ارتفاع صوت محرك السيارة، تكون بسبب الاحتكاكات بين الأجزاء المتحركة داخل محرك السيارة، مما يستوجب استخدام مادة إيزى اكسترا التي أثبتت دراسة علمية نشرتها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية، أن هذه المادة تقوم بعملية تليين لحركة الأجزاء المتحركة وتخفض من ارتفاع صوت محرك السيارة.

لذا، للإجابة على سؤالك، “ما هي أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة؟” .. نوضح فيما يلي الأسباب الشائعة.

أهم أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة

تأتي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع صوت محرك السيارة.. نذكر منها:

1- وجود خلل في محرك السيارة

من أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة، حدوث اختلالات المحرك عندما يكون هناك كمية أكبر من الوقود في بعض الأسطوانات وأقل في البعض الآخر.

ويؤدي هذا إلى اشتعال شمعة الإشعال فقط في أولئك الذين لديهم المزيد من الوقود بينما الآخر يتأخر في الحرق، مما يؤدي إلى صوت فرقعة عالٍ أثناء تشغيل السيارة أو زيادة سرعتها.

وتؤدي اختلالات المحرك إلى تشغيل المحرك بشكل غير سلس وستتسبب في أضرار جسيمة للمحرك بمرور الوقت. وهذا يجعلها مشكلة تتطلب اهتماما فوريا.

قد يعجبك قراءة: 5 أسباب لتلف حوامل محرك السيارة

2- كاتم الصوت التالف يؤدي لخشونة صوت محرك السيارة

أول شيء يجب أن تبحث عنه حول أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة، هو مشكلة كاتم الصوت. من المؤكد أن كاتم الصوت المتهالك أو التالف سيجعل سيارتك تعمل بصوت أعلى (على الرغم من أن الصوت لن يأتي على وجه التحديد من المحرك).

إلى جانب حجم الضوضاء، قد تكون الآثار الجانبية المحتملة الأخرى لمشكلة كاتم الصوت هي زيادة استهلاك الوقود. ومع ذلك، قم بالعناية بها للحفاظ على سيارتك في حالة جيدة وتحسين المسافة المقطوعة.

والصوت العالي لا يعني دائمًا أن المحرك معطل. يمكن أن ينشأ أيضًا بسبب وجود ثقب في كاتم الصوت. ما عليك سوى فحص كاتم الصوت وتحديد ما إذا كانت سيارتك تطرد كمية متزايدة من الأبخرة.

ما لم تكن قلقًا للغاية بشأن استهلاك الوقود في سيارتك، فلا داعي للقلق بشأن هذه المشكلة بقدر ما تقلق بشأن انخفاض الزيت أو محول عزم الدوران البالي أو كاتم الصوت المكسور.

3- تسريب في ماسورة العادم

عندما يبدأ محرك سيارتك في الاهتزاز وإصدار صوت عالي، يمكن أن يكون مشعب العادم المتسرب هو السبب، خاصة إذا لاحظت أن إشارة “فحص المحرك” قد أضاءت.

تعتبر تسربات العادم خطيرة للغاية، وذلك بسبب حرارتها الشديدة (التي يمكن أن تذيب الأجزاء البلاستيكية) وغاز أول أكسيد الكربون الخطير الذي تحتوي عليه (والذي يمكن أن يتسرب إلى مقصورة الركاب ويسبب تسمم الركاب – وربما قاتلاً).

كما يمكن أن يؤدي تسرب العادم أيضًا إلى إحداث خلل في أنظمة التحكم في المحرك، مما يتسبب في فقدان الطاقة أو المسافة المقطوعة أو كليهما، وبالتالي قد يكون من أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة.

4- تلف محامل المحرك

من أهم أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة، عندما تبدأ محامل المحرك في التآكل، ستعرف ذلك بكل سهولة من خلال سماع صوت عالٍ وواضح، على شكل صوت طرق مستمر أسفل غطاء محرك السيارة. والمحامل عبارة عن أجزاء دوارة تحتوي بداخلها على قطع معدنية دائرية لتحركها، ويتم تثبيت أغلب الأجزاء المتحركة كعمود المرفق على هذه المحامل، ومع تقدم عمر السيارة ستتآكل هذه المحامل وستتلف في نهاية المطاف، وتلف المحامل أمر خطير وسيؤثر سلبًا على المحرك، حتى يمكن أن تتسبب بتعطله تمامًا.

فإذا سمعت أصوت طرطقة متواصلة من تحت غطاء المحرك، فيمكن أن يكون سببها تلف محامل المحرك. وهذه مشكلة ملحة إلى حد ما لأنه إذا توقفت محامل المحرك تمامًا، فمن المحتمل أن يتوقف المحرك. وعلى الرغم من أن هذا الحل ليس مكلفًا أو سهلاً، إلا أنه عليك المضي قدمًا واطلب من ميكانيكي تشخيص هذه المشكلة واستبدال المحامل الخاصة بك قبل أن تواجه عطلًا كارثيًا في المحرك.

5- المحرك يحتاج إلى زيت

غالبًا ما تشير الضوضاء التي تبدو مثل الاحتكاك أو الطحن إلى انخفاض مستوى الزيت في المحرك. إذا كنت تمتلك سيارة من طراز أحدث، فربما كنت تعتمد على جهاز مراقبة مستوى زيت المحرك لتحذيرك. ومع ذلك، ربما توقف المستشعر عن العمل بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع صوت محرك السيارة.

وفي حالة المركبات القديمة، عليك متابعة مستوى الزيت بنفسك. إن مجرد إضافة الزيت أو تغييره ليس أمرًا معقدًا، ولكن في حالة الاشتباه في تسرب الزيت، تحتاج سيارتك إلى الضبط لتجنب تلف محركها.

لذا، إذا لاحظت صوت احتكاك أو صوت عالٍ أثناء القيادة، فاعلم أن الزيت في محرك سيارتك منخفض. ويحتاج المحرك إلى الزيت من أجل التشغيل السلس، ونقصه سيؤدي إلى احتكاك مكونات المحرك ببعضها البعض، مما يسبب ضجيجًا عاليًا.

ويحدث هذا غالبًا في السيارات القديمة التي لا تحتوي على مؤشر لمستوى الزيت، حيث غالبًا ما ينسى أصحابها إضافة الزيت على فترات منتظمة. ومع ذلك، إذا واجهت نفس المشكلة في السيارات الأحدث، فمن المرجح أن يكون مستشعر الزيت قد توقف عن العمل. يمكن أن تساعد مراقبة مستويات الزيت وفحص سيارتك بحثًا عن تسرب الزيت في تجنب هذا الصوت والضرر المحتمل للمحرك.

6- تلف مضخة زيت المحرك

من أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة، هو تلف مضخة زيت المحرك. فعندما تتعرض مضخة الزيت للتلف، تؤدي الى عدم ضخ الزيت بالسرعة والقوة اللازمة داخل المحرك لأن الزيت سيتأخر في الوصول إلى الصمامات وفي تلك الفترة ستسمع صوت طقطقة صادر من المحرك وهذا الأمر خطير جداً حيث تتضرر القطع داخل المحرك نتيجة ضعف في التشحيم وقوة الإحتكاك به، مما يؤدي الى تلف مجموعة من القطع داخل المحرك أو تكون قريبة من التلف، وفي بعض الأحيان يكون الصوت بسيط فقد يكون بسبب تلف إحدى البواجي أو الكويلات، أو بسبب تلف إحدى المضخات.

واقرأ أيضًا: فلتر الهواء بمثابة رئة محرك السيارة وهذه مخاطر انسداده

7- محول عزم الدوران القديم

هذه مشكلة يمكن أن تحدث فقط في السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي. حيث يؤدي محول عزم الدوران الذي به مشاكل، إلى إصدار صوت طحن ملحوظ عندما تكون سيارتك في وضع التشغيل. وقد تنجم المشكلة عن عدم كفاية سائل ناقل الحركة أو عن تآكل وتلف محامل الإبرة.

وفي كلتا الحالتين، سوف تحتاج إلى فحص وإصلاح ناقل الحركة بشكل احترافي على يد متخصص، لعلاج ارتفاع صوت محرك السيارة.

فلتر هواء المحرك من أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة

ومن المشكلات التي تؤدى لارتفاع صوت المحرك وجود شرخ ما في المسافة بين الليات الواصلة بين فلتر هواء المحرك وبين الكاربيريتور لأن فلتر الهواء لا ينتهي عملة فقط بالتحكم في الهواء الداخل للمحرك ولكن ايضا في منع أي انفجارات داخلية تحدث اثناء عملية الاحتراق بالمحرك.

تلف أغطية عزل الصوت من المحرك عن كابينة القيادة

بكل تأكيد من أهم أسباب ارتفاع صوت محرك السيارة، هو تلف أغطية عزل الصوت من المحرك عن كابينة قيادة السيارة، حيث أن هناك بعض القطع المطاطية التي تلعب دور الأغطية التي تعزل الصوت من منطقة المحرك عن كابين القيادة ، وبالتالي أي تمزق في هذه الأغطية يساعد على وصول صوت المحرك بقوة للمقصورة الداخلية للسيارة، ولذلك يجب معالجة ههذ الأغطية واستبداله بأغطية أخرى عند تمزقها وتهرئها الكامل.

هل من المقبول القيادة إذا كان صوت محرك سيارتي مرتفعًا؟

الجواب البسيط على هذا السؤال هو “لا”. تعتبر الأصوات العالية الصادرة من المحرك مؤشراً على وجود خطأ خطير في محرك سيارتك. وهذا لا ينبغي أن يترك دون مراقبة.

وتابع أيضًا:

شاهد محاولة صنع محرك احتراق داخلي شفاف وتشغيله