اختبارات التصادم IIHS في 2024 ستصبح افتراضية لإنقاذ رقبتك

دبي - كتب محمد فتوح - يقود معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) ، اختبارات السلامة العالمية ويضع معاييرها . ويضطر مصنعو السيارات إلى جعل سياراتهم أكثر أمانًا بفضل الاختبارات الأكثر صرامة ، لكن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) يسعى لرفع مستوى الاختبارات إلى أبعد من ذلك من خلال النظر في الاختبارات الافتراضية للحماية من إصابات الرقبة. في حين أن حماية المقعد والجذع قد تطورت بسرعة، فإن حماية الرقبة لا تزال متخلفة.

مزيد من الاختبارات الافتراضية لحوادث السيارات من IIHS

ولهذا السبب، على الرغم من اختيارات السلامة الأعلى للسيارات مثل أكيورا Integra ، وجينيسيس G90، ولكزس RX، لا تزال الوكالة ترغب في بناء نماذج افتراضية لمقاعد السيارة لاختبار مدى أمانها في حالة الاصطدام الخلفي. وفقًا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة على الرغم من أن الاصطدامات الخلفية منخفضة السرعة لا تؤدي عادةً إلى أي إصابات تهدد الحياة، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى آلام قاسية في الرقبة تؤثر على عملك وحياتك.

الإصابات الأكثر شيوعا من واقع الاختبارات في IIHS

وفقا لمتطلبات التأمين على السيارات في الولايات المتحدة، فإن إصابات الرقبة هي من بين الإصابات الأكثر شيوعا. ولهذا السبب يولي معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة اهتمامًا وثيقًا بهذه الأمور لتحسين الحماية من حوادث المركبات.أصدر IIHS أيضًا تصنيفات لمساند الرأس، والتي أصبحت مفيدة لتحسين السلامة عند الاصطدام من خلال بيانات العالم الحقيقي التي تدعمها. وقد أدت هذه التصنيفات أيضًا إلى تحسينات في تصميمات المقاعد ومساند الرأس .

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محاكاة حوادث الاصطدام مع الاختبارات الافتراضية ل IIHS

الهدف طويل المدى لعمليات المحاكاة الافتراضية هذه هو تقييم مدى قدرة مجموعات المقاعد ومساند الرأس على حماية الأشخاص من مختلف الأحجام والأشكال بشكل أفضل. كما أنه سيأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من أوضاع الجلوس وسيناريوهات الاصطدام. ومع ذلك، فإن الوصول إلى هناك سيكون أمرًا صعبًا لأنه يتطلب عملية متعددة الخطوات ستحتاج إلى نماذج حاسوبية مفصلة لجسم الإنسان وتعاون الشركات المصنعة للمركبات.

إحدى القضايا التي سيواجهها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة هي حقوق الملكية الفكرية للمصنعين فيما يتعلق بمقاعدهم. ولهذا السبب يعد تعاونهم أمرًا حيويًا لجعل قيود الرقبة أكثر أمانًا، حيث ستحتاج الوكالة إلى فحص هذه المقاعد والتعرف على هيكلها وتكوينها.

كيف تتحقق وكالة IIHS بالاختبارات من سلامة مقاعد السيارات

إحدى الطرق التي يمكنهم من خلالها التغلب على ذلك هي السماح لشركات صناعة السيارات باختبار مقاعدهم بشكل مستقل ولكن باستخدام البروتوكولات التي وضعها معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، ومع ذلك، ستحتاج شركات صناعة السيارات إلى تقديم دليل فيديو للاختبار حتى تتمكن الوكالة من التحقق من النتائج، والتي يمكنها تدقيقها لاحقًا.

تعاون وكالة IIHS مع شركات السيارات

لا تزال الوكالة تعمل على صياغة طريقة لدمج الاختبارات الافتراضية في تقييمات مساند الرأس على مراحل. ستكون الخطوة الأولى هي منح الشركات المصنعة خيار إرسال بيانات الاختبار الافتراضية الخاصة بهم مع بروتوكولات اختبار 15 ميلاً في الساعة الجديدة واختبار 10 ميلاً في الساعة الحالي. سيساعد هذا معهد التأمين على الطرق السريعة على التعود على التعامل مع البيانات الافتراضية. وفي وقت لاحق، سيقوم معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) بتوسيع سيناريوهات الاختبار بإضافة متغيرات إضافية إلى المزيج.

الاختبارات الافتراضية للحوادث

الهدف النهائي هو توسيع الاختبارات الافتراضية المطلوبة إلى سيناريوهات لا يمكن اختبارها في العالم الحقيقي بسبب القيود المفروضة على دمى الاختبار وأدوات الوكالة. ومن خلال القيام بذلك، يمكن أن توفر بيانات أفضل لشركات صناعة السيارات والجمهور.

وقد أعلن مارسي إدواردز، كبير مهندسي الأبحاث في معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، مؤخرًا أن المعهد يقوم بتطوير مسار لمستقبل اختبار الصدمات الخلفية من معد التأمين على الطرق السريعة . إن هدف معهد IIHS على المدى الطويل من الاختبار هو أن يكون قادرًا على تقييم مدى فعالية كل مجموعة من المقعد ومسند الرأس في حماية الأشخاص في مجموعة متنوعة من أوضاع الجلوس وسيناريوهات الاصطدام .

للوصول إلى هناك عملية متعددة الخطوات وستتطلب استخدام الاختبار الافتراضي مع نماذج الكمبيوتر بالإضافة إلى الأدوات التقليدية المستخدمة في اختبار مسند الرأس الأصلي.وأضاف معهد IIHS أنه سيحتاج إلى مساعدة العلماء لتطوير نماذج حاسوبية مفصلة لجسم الإنسان والتعاون مع الشركات المصنعة للمركبات.

معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) و تقييم مساند الرأس

عندما بدأ معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في تقييم مساند الرأس في عام 1995، بدأ بالأساسيات. تحدث إصابات الرقبة في الاصطدامات الخلفية عندما يتخلف الرأس عن مقعد التسارع والجذع. يمكن في كثير من الأحيان منع هذا التأخر عن طريق الهندسة الجيدة لمسند الرأس، لذلك كانت التقييمات الأولى التي أجراها معهد IIHS عبارة عن قياسات باستخدام دمية تمثل رجلاً من فئة الخمسين في المائة.

يجب أن يكون مستوى التقييد على الأقل بنفس ارتفاع مركز ثقل الرأس، أو حوالي 3½ بوصة تحت قمة الرأس. يجب أن تكون مسند الظهر، أو المسافة من مؤخرة الرأس إلى التقييد، صغيرة قدر الإمكان.

3 بالمئة فقط من مساند الرأس تحصل على تقييم إيجابي

في عام 1995، حصلت 3% فقط من مساند الرأس التي تم تقييمها من قبل IIHS على تصنيفات هندسية جيدة، في حين تم تصنيف 82% منها على أنها سيئة.

دفعت تقييمات معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) المصنعين إلى الاهتمام بهذه القياسات قبل فترة طويلة من أن المعيار الحكومي لعام 2010 جعل الهندسة الجيدة متطلبًا قانونيًا. الهندسة الجيدة ضرورية، لكنها ليست كافية. يمكن أن تختلف المقاعد بطرق أخرى أيضًا، مثل وضع الهيكل، وصلابة ظهر المقعد، وخصائص امتصاص الطاقة، وكلها يمكن أن تؤثر على النتائج بالنسبة للركاب.

مساند الرأس الأكثر فعالية

في عام 2004، أضاف معهد IIHS اختبارًا ديناميكيًا لأي مركبة ذات تصنيف هندسي جيد أو مقبول لتقييم مدى قدرة المقعد ومسند الرأس على إدارة طاقة الاصطدام وحركة الركاب. يتكون هذا الاختبار من محاكاة لتأثير خلفي مع تثبيت مقعد السيارة على مزلجة. تم تثبيت دمية خاصة تُعرف باسم BioRID، ولها عمود فقري واقعي، في المقعد. كان النبض المستخدم في الاختبار يعادل اصطدامًا خلفيًا مع تغير في السرعة بمقدار 10 ميلاً في الساعة، أو اصطدام مركبة متوقفة بسرعة 20 ميلاً في الساعة بمركبة من نفس الوزن.

إن الجمع بين التصنيفات الهندسية لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) واختباراته الديناميكية سمح له بتحديد مساند الرأس الأكثر فعالية. وفي دراسة لحوادث في العالم الحقيقي، كانت معدلات الإصابة أقل بنسبة 15% بالنسبة للمركبات ذات التقييمات الجيدة مقارنة بتلك التي تم تصنيفها على أنها سيئة، في حين كانت الإصابات طويلة الأمد، أو تلك التي استمرت ثلاثة أشهر أو أكثر، أقل بنسبة 35%.

تقدم نسبي في معايير سلامة مساند الرأس

منذ أن بدأ معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) الاختبار الديناميكي، أصبح المصنعون جيدين جدًا في تصميم المقاعد لتغيير سرعة 10 ميل في الساعة، وجميع المركبات اليوم تؤدي أداءً جيدًا في هذا الاختبار. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات في الأداء في العالم الحقيقي. تشير بيانات مطالبات التأمين التي تم جمعها في معهد بيانات خسائر الطرق السريعة إلى أن معدلات الإصابة في المركبات ذات المقاعد الخلفية ذات التصنيفات الجيدة لمساند الرأس تتباين بشكل كبير. إذًا كيف يمكن لمعهد IIHS تصميم تقييم جديد للتمييز بشكل أفضل بين القيود؟

أحد التحديثات السهلة نسبيًا التي تنوي إجراؤها هو إضافة اختبار ديناميكي ثانٍ مع تغيير أكبر في السرعة نظرًا لأن العديد من الاصطدامات الحقيقية من الأمام إلى الخلف تحدث بسرعات أعلى. ومن خلال إضافة اختبار سرعة 15 ميلاً في الساعة فوق اختبار السرعة 10 ميلاً في الساعة، سيكون معهد IIHS قادرًا على جمع المزيد من المعلومات وتشجيع المزيد من التقدم. وتخطط لإطلاق برنامج تصنيف جديد يعتمد على الاختبارين خلال العام أو العامين المقبلين.

بخلاف سرعة الاختبار، هناك متغيرات أخرى يصعب تعديلها. كما هو الحال مع جميع دمى اختبارات التصادم، تتمتع مايعرف باختبارات BioRID بقدرات محدودة – على سبيل المثال، فهي صالحة فقط للحركة الأمامية والخلفية والحوادث الأقل خطورة – ولا تمثل تنوع مجموعة القيادة. في حين أنها أداة مثيرة للإعجاب بشيء يشبه إلى حد كبير العمود الفقري البشري .

النساء أكثر عرضة لآلام الرقبة من الرجال

تخبر بيانات الإصابات الواقعية معهد IIHS أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة بإصابات الرقبة في حوادث الاصطدام، لكنها لا تعرف السبب حقًا. يقوم الباحثون في السويد حاليًا بتطوير دمية أنثوية لاستخدامها في اختبار الصدمات الخلفية، والتي يمكن أن تساعد يومًا ما في تقييم الحماية للنساء على وجه التحديد.

ومع ذلك، بغض النظر عن مدى تعقيد الدمى الجسدية، فإنها لا تستطيع التقاط الأنسجة الرخوة وتلف الأعصاب، مما قد يلعب دورًا في إصابات الرقبة وفي الاختلافات بين قابلية الرجال والنساء للإصابة بها.

وربما الأهم من ذلك، أن أي دمية جسدية، ذكرًا كان أو أنثى، تمثل نوعًا واحدًا محددًا من الجسم. ومن ناحية أخرى، فإن النماذج الحاسوبية للجسم البشري، والتي هي قيد التطوير حاليًا، يمكن أن تكون أكثر سهولة لتتنوع لتمثل مجموعة من أنواع الجسم وعوامل خطر الإصابة.

يمكن للاختبار الافتراضي باستخدام هذه النماذج أن يوفر يومًا ما لمعهد IIHS القدرة على معرفة كيفية عمل المقاعد ومساند الرأس للعديد من الأشخاص المختلفين الذين يجلسون في أوضاع مختلفة .

مسار IIHS من الاختبارات البدنية للافتراضية

كيف يمكن لمعهد IIHS الانتقال من الاختبارات البدنية التي يتم إجراؤها على المقاعد الفعلية إلى مجموعة أوسع بكثير من الاختبارات التي يتم إجراؤها افتراضيًا؟ أحد التحديات الكبيرة هو أنه في حين أن معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) يمكنه الخروج وشراء مركبات ذات مقاعد فعلية لاختبارها، إلا أنه لا يمكنه شراء نماذج كمبيوتر لتلك المقاعد. هذه النماذج هي ملكية فكرية للشركات المصنعة، لذلك يحتاج معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) إلى تعاونه.

وفي الوقت نفسه، ستحتاج إلى هيكلة هذا التعاون بحيث لا يؤثر على استقلالية برنامج الاختبار أو ثقة المستهلكين في النتائج. يسمح IIHS للمصنعين القائمين بإجراء الاختبارات وفقًا لبروتوكولاتهم ثم تزويدهم بالفيديو والبيانات الأخرى حتى يتمكنوا من التحقق من النتائج وتعيين التقييمات. يقوم معهد IIHS بشكل عشوائي بتدقيق تلك الاختبارات التي تجريها الشركة المصنعة عن طريق تكرار بعضها في منشأته للتأكد من تطابق النتائج. وقال معهد IIHS إنها تعتزم البناء على هذا النموذج حيث أنها تتفرع إلى الاختبارات الافتراضية.

الأسلوب العلمي لعمل IIHS

يخطط IIHS لدمج الاختبارات الافتراضية في تقييمات مساند الرأس على مراحل. كخطوة أولى، ستمنح الشركات المصنعة خيار تقديم بيانات الاختبار الافتراضية لاختبار سرعة 15 ميلاً في الساعة الجديد الخاص بمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) واختبار 10 ميلاً في الساعة المحدد. ستساعد هذه المرحلة معهد IIHS على التعود على العمل مع بيانات الاختبار الافتراضية.

التحقق من صحة نتائج اختبارات التصادم

لاحقًا، سيقوم معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) بتوسيع عدد سيناريوهات الاختبار المطلوبة، والتي من المحتمل أن تغير أشياء مثل السرعة وموضع المقعد ووضع الراكب – على سبيل المثال، يميل الراكب إلى الأمام بسبب الفرامل القوية أو ينظر السائق إلى الأسفل في الهاتف الموجود في حضنه.

وتتمثل خطتها في توسيع الاختبارات الافتراضية المطلوبة لتشمل سيناريوهات لا يمكن اختبارها في العالم الحقيقي بسبب القيود المفروضة على الدمى والأدوات الأخرى التي يمتلكها IIHS. هذا هو المكان الذي سيكون فيه قادرًا على تقييم الأداء مع الركاب من مختلف أنواع الجسم وأيضًا في الأوضاع المختلفة التي لا يمكن تحقيقها بواسطة دمية جسدية.

للتأكد من أن النتائج الافتراضية لجميع سيناريوهات الاختبار المختلفة هذه تتوافق مع الواقع، سيقوم معهد IIHS بإجراء اختبارات مادية لبعض منها.

إن تكرار بعض النتائج ومن ثم التأكد من استخدام نفس المقعد والدمية أو نماذج الجسم البشري خلال التقييم الافتراضي سيساعده على التحقق من صحة جميع النتائج، بما في ذلك تلك الخاصة بالسيناريوهات التي لا يمكنه اختبارها فعليًا.

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