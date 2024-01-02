شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حققت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب ضخمة في عام 2023؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتعشت أسهم التكنولوجيا بعد انخفاض العام الماضي بنسبة 33%، محققة أفضل أداء منذ عقدين، لينهي مؤشر ناسداك للتكنولوجيا عام 2023 بارتفاع بنسبة 43% وهو أفضل عام له منذ عام 2020، وفق ماذكرت شبكة سي إن بي س الأمريكية. ويقل مؤشر ناسداك الآن بنسبة 6.5% فقط عن أعلى مستوى قياسي وصل إليه في نوفمبر 2021.

كيف تحققت المكاسب؟

في كل مستويات الصناعة، كانت القصة الكبيرة عام 2023 هي العودة إلى المخاطر مدفوعة في ذلك بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة وتوقعات أكثر استقرارًا للتضخم.

واستفادت الشركات أيضًا من إجراءات خفض التكاليف التي اتخذتها بدءًا من أواخر العام الماضي للتركيز على الكفاءة وتعزيز هوامش الربح.

قال كيفن سيمبسون الخبير المالي :أنه "بمجرد إدارك عزم بنك الاحتياطي الفيدرالي على التراجع فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة فيمكن للشركات العودة إلى أعمالها بأريحية نسبية وتسعير منتجاتها بشكل صحيح وجعل الأمور لديها أوضح فيما يخص مقدار الأموال التي ستجنيها وما نوع المخاطر التي يمكنها التحسب لها". في حين حصلت صناعة التكنولوجيا على دفعة كبيرة في ظل ظروف بيئة العمل الكلية واحتمال انخفاض تكاليف الاقتراض إلا إن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي أدى إلى إثارة في هذا القطاع ودفع الشركات إلى الاستثمار فيه.

إنفيديا

كانت شركة "إنفيديا" الرابح الأكبر من الذكاء الاصطناعي حيث ارتفع سعر سهم شركة صناعة الرقائق بنسبة 239% في عام 2023. وزادت الشركات المختلفة الطلب بشكل كبير على وحدات المعالجة والتي تعد ضرورية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 حققت إنفيديا صافي دخل قدره 17.5 مليار دولار بزيادة أكثر من ستة أضعاف عن العام السابق وتضاعفت الإيرادات في الربع الأخير ثلاث مرات. وقال جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا في شهر مارس إن "لحظة آيفون للذكاء الاصطناعي قد بدأت". وأضاف هوانج: "تتسابق الشركات الناشئة لبناء منتجات ونماذج أعمال مبتكرة بينما تتطلع الشركات القائمة إلى التواكب مع ذلك".

استخدام الذكاء الاصطناعي

بدأ المطورون في استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء أدوات للمساعدة في الحجز للسفر وإنشاء مواد تسويقية وتعزيز خدمة العملاء وحتى برامج الترميز من قبل شركات "مايكروسوفت" و"جوجل" و"ميتا" و"أمازون"، وروجوا لاستثماراتهم الضخمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث قاموا بدمج التكنولوجيا عبر مجموعات المنتجات الخاصة بهم.

أمازون

قال آندي جاسي الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" في أكتوبر:"إن الذكاء الاصطناعي التوليدي من المرجح أن يحقق إيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لخدمات أمازون ويب في السنوات القليلة المقبلة مضيفًا أن أمازون تستخدم النماذج للتنبؤ ورسم طرق نقل السائقين ومساعدة البائعين على تنفيذ بعض مهامهم". ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 81% في عام 2023 في أفضل عام لها منذ عام 2015.

مايكروسوفت

وشعر المستثمرون وحملة الأسهم لدى مايكروسوفت براحة كبيرة مع ارتفاع قيم أسهم الشركة في عام 2023 على عكس ما شهدوه منذ عام 2009 حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 58٪. بالإضافة إلى استثمارها في "أوبن إيه آي" قامت مايكروسوفت بدمج التكنولوجيا في منتجات مثل بينج وويندوز وأوفيس.

قال مايكل تورين المحلل في "ويلز فارجو": " أدت شراكة مايكروسوفت وأوبن إيه آي وابتكار المنتجات اللاحقة حتى عام 2023 إلى تحول ديناميكي في السوق". وحققت مايكروسوفت أرباحًا بمعدل تاريخي ففي تقرير أرباحها الأخير قالت مايكروسوفت إن هامش الربح الإجمالي تجاوز 71% للمرة الأولى منذ عام 2013.